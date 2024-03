Hiába a betonlap, nem lett belőle parkoló

A Jókai utca Csaba Centerrel szemközti része szintén az érintett területek közé tartozik. Bár több helyen is olyan, mintha kimondottan kocsibejárókat alakítottak volna ki betonlapokból, ezek is intézményesen gondozandó közterületnek számítanak, vagyis itt sem szabad parkolni. Itt is több autós állt. Az is érzékelhető volt, hogy nemcsak a mondhatni kiépített helyeken szoktak megállni, hanem mellette is, hiszen elég mély nyomvályúk voltak ott, ahol egyébként fűnek kellene lennie.

Tönkreteszik a füvet, nem fizetnek

Arról, hogy miért is volt szükség a rendelet módosítására, a városi közgyűlés ülésén elmondták: az elmúlt időszakban elharapódzott az a szokás Békéscsabán, hogy egyes autósok a parkosított, úgynevezett intézményesen gondozandó felületeken állnak meg és várakoznak akár egész nap. A zöldterületen parkolással egyrészt az a probléma, hogy tönkreteszik a füvet, másrészt az, hogy a renitensek nem fizetnek parkolódíjat.

Ezeken a területeken büntethetik majd azokat, akik fűre parkolnak