Száz fölötti létszámmal zajlott a csabai Sparring Day

„Ünnep ez a nap!” – jelentette ki Fényes Zsolt, a debreceni Fényes Fight Team SE vezetője, a szombati békéscsabai Sparring Day, Békés Megyei Küzdősportok Napján, célozva arra, hogy bizony kevés ilyen kiváló lehetőség akad széles e hazában a különböző szabályrendszerek művelőinek.

A békéscsabai East Warriors MMA Gym nem először ad otthont az Andrássy úti tágas emeleti termében ennek a rendezvénynek, melyet országszerte, sőt a határainkon túl is jól ismernek az MMA, a grappling, a K-3, a K-1, a kempo, a kick-Box, a karate és a brazil Jiu Jitsu szabályrendszer művelői. A hatodik Sparring Day-t Paláncz György, Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlésének tanácsnoka nyitott meg.

Kis Károly, a házigazda East Warriors MMA Gym vezetője készülve a Sparring Day-re még kissé óvatosan válaszolt a várható létszámot firtató kérdésre. Amikor nem sokkal a nap végén összegzésre kértük, már elégedetten nyilatkozott:

– Valamennyivel több, mint száz sportoló érkezett a mai Sparring Day-re, ami versenykörülmények között biztosít felkészülési és felmérési lehetőséget a közelgő próbatételekre. Külön öröm, hogy érkeztek új csapatok is az országból, de külföldről, Romániából is. Számunkra is hasznos volt ez a nap, mert láttuk, hogy mire kell figyelni, a nagyobb versenyek előtt miket kell még kijavítani. Elégedett vagyok a tanítványokkal is, akik közül tizennégyen léptek ketrecbe, tatamira.

Niedermayer Zsolt, a program szervezője a Sparring Day-t a labdarúgók, vagy más sportágak felkészülési mérkőzéseihez hasonlította, amikor versenykörülmények között, így némi nyomás alatt, de mégsem akkora tét mellett lehet felmérni, hogy éppen ki hol tart a felkészülés során.

– A Sparring Day arra is lehetőséget ad, hogy különböző szabályrendszerek – a K-1-től a grapplingig, a brazil jiu jitsutól az MMA-ig művelői lehessenek együtt.

Nidermayer Zsolt a márciusi nemzeti ünnepünkön sorra kerülő hagyományos gyulai Küzdelem Napja fő szervezője is egyben, már arra gondolva is próbált összehozni leendő ellenfeleket.

– Születtek megegyezések, alakultak ki párosítások március 14-re a kezdőtől a középhaladóig.

Ottjártunkkor a tatamik éppen üresek voltak, a versenyzők, családagok és a sport iránt érdeklődők a ketrec köré összpontosultak, ahol folyamatosan zajlottak a párharcok.

Kiss Károly időmérőként figyelte a mérkőzéseket, miközben sajátjainak folyamatosan adta az instrukciókat. Többek között Sóvári Attilának, aki végig irányított a ceglédi Szilvás Roderik elleni párharc során, s bár a mérkőzésvezető Niedermayer Zsolt mindkét fiatal kezét a magasba emelte, azért az nyilvánvaló volt, hogy ki jár előrébb. Hári Hunor rövid időt töltött a küzdőtéren, bár annál fárasztóbb meccset vívott aradi ellenfelével. Itt még annyira sem volt kérdés, hogy ki a jobb, de azért meg kellett dolgoznia a sikerélményért. A harmadik East Warriors-os fiú, a fiatal Tolnai Milán felkészültségére sem lehetett panasz, aki vérét is adta a győzelemért (ez azért nem szokatlan ebben a világban), de a kérdésre, hogy ellenfelével bevállalnak-e még egy harmadik menetet, rögtön rábólintott.

A Sparring Day-en egyébként olyan országszerte ismert harcos is részt vett, mint Magyarország egyik legsokoldalúbb küzdősportolója, a kick-box világbajnok és világjátékok-győztes, amatőr ökölvívó válogatott, és profi bunyós Görbics Gábor is.