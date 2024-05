A készülő Wenckheim-film csapatát Gyurkó Dániel producer, ifj. Major Gyula operatőr és Major Gyula rendező alkotják. Gyurkó Dániel elmondta, mindenféleképpen arra törekedtek, hogy valamennyi, a Wenckheimekhez kapcsolódó és még meglévő kastélyt, illetve kúriát bemutassák a filmben.

A Wenckheim-film különleges helyszínekre kalauzolja el a nézőket. Fotó: Papp Gábor

Wenckheim-film: különleges látványt nyújt majd

– A fáspusztai vadászkastély magánkézben van, állapota nagyon szép, tulajdonosa Franz Rudolf Olbrich-Krampl gyönyörűen felújíttatta és rendben tartja – emelte ki Gyurkó Dániel, aki kifejtette, már korábban is forgattak a patinás épületnél, akkor a tulajdonos a kastély belső részein kalauzolta végig őket, a napokban pedig a parkot, a külső részeket örökítették meg, ami az év ezen szakában is különleges látványt nyújt.

Gyurkó Dániel mellett dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja áll, aki megtekintette a forgatást a Wenckheim család tagjaival. Fotó: Papp Gábor

Gyurkó Dániel kiemelte, Franz Olbrich-Krampl korábban a Tondach cég vezérigazgatója volt, most nyugdíjas éveit éli.

– Korábban úgy tervezte, hogy a feleségével minden évben több hónapot tölt majd el itt, sajnos a felesége elhunyt. Így elsősorban vadászatok idején érkezik Bélmegyerre – tette hozzá. A producer elmondta, hogy az előző, illetve a mostani forgatáson is jelen volt a Wenckheim család több tagja. Már az első, tavalyi forgatási napra is ellátogatott Frederic és Karin Wenckheim, Franz Rudolf Olbrich-Krampl pedig nagyon szeretett volna velük ismét, illetve Jeanne-Marie Wenckheim Dickens-szel is találkozni. Így Gyurkó Dánielék abban is segítették, hogy ez a találkozó létrejöjjön. Ugyancsak jelen volt a találkozón dr. Takács Árpád, vármegyénk főispánja, aki egyik kiemelt segítője a filmnek.

Novemberig fejeződhet be a forgatás

Gyurkó Dániel elárulta, folyamatosan forgatnak, a munka ezen részének novemberig kell befejeződnie, majd Major Gyuláék elkezdik a vágást, illetve az utómunkálatokat. A film első verzióját a szabadkígyósi kastélyban, egy Wenckheim-találkozó keretében mutatnák be, ahol még újabb riportok készülnének a hozzátartozókkal, amiket Major Gyuláék szintén beépítenének a filmbe. A végleges alkotást pedig a Center Moziban tekinthetik majd az érdeklődők.

Franz Olbrich-Krampl elmondta, nagy örömmel töltötte el, hogy találkozott a Wenckheim család tagjaival, és részese lehet a róluk szóló, a jövő számára is sok érdekességgel szolgáló alkotásnak. Elárulta, hogy még 1991-1992 táján járt először Magyarországon üzletemberként.

Folyamatosan forgatnak, a munka ezen részének novemberig kell befejeződnie. Fotó: Papp Gábor

– Megtetszett, amit itt láttam, nagyon szerettem volna, hogy nekem is legyen itt egy házam, ahol állatokat tarthatok, ahol láthatom a természet szépségét. Mindezt a vállalkozástól teljesen függetlenül terveztem – folytatta a gondolatot. Franz Olbrich-Krampl amikor felajánlották neki, úgy döntött, hogy megvásárolja a kastélyt.

– Az épület rossz állapotban van, szisztematikusan a tetőtől az alapokig állítottuk helyre – emelte ki. Szólt arról, hogy Magyarország vadászország, ahol nagyon sokan hódolnak ennek a tevékenységnek, így elsősorban vadászatok alkalmával érkezik Bélmegyerre.

– Sajnos nem tudok olyan gyakran jönni, mint gondoltam, de szeretnék több időt eltölteni itt, találkozni a barátaimmal, szerencsére ők nagyon sokan vannak – fogalmazott Franz Olbrich-Krampl.