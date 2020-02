Rosszul kezdődik az Eb-főpróba Bázelben

A porecsi Európa-bajnokság előtti utolsó világkupa versenyén vett részt Svájcban a junior válogatott tagjaként Keszthelyi Zsombor, a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrvívója.

A kontinensbajnokság előtti túlterhelést elkerülendő, csak a csapatversenyen álltak pástra vívóink. A belgrádi meglepetés-aranyérem után a szakvezetés joggal bizakodott az újabb sikerben, ám ez alkalommal nem sikerült a bravúr. A hazai páston megtáltosodó svájci csapat egyetlen tussal, de jobbnak bizonyult a mieinknél, s meg sem állt az ezüstéremig.

Az alsó ágon a csehek legyőzése után az egyiptomi csapat is kifogott Keszthelyiéken, de az utolsó mérkőzésen az angolok nem okoztak gondot. A 11. hely csalódás, de bízzunk a régi színházi babonában, ha rossz a főpróba, jó lesz az előadás. Ez pedig az Európa-bajnokság lesz. Zsombor február 27-én lép először pástra az egyéni versenyen, a csapatversenyt március 1-én rendezik az Adria-parti városban. Az egyéni versenyen Zsombortól elsőéves juniorként a tisztes helytállás várható, a csapat elkényeztetett minket az idényben, itt a dobogós szereplés sem elképzelhetetlen. Azért erős a konkurencia, hiszen az orosz, az olasz, a német, a francia, a lengyel csapat is az esélyesek közé tartozik és más csapatok is okozhatnak meglepetést.