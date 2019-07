Négy gól született az iramos mérkőzésen

Négy gól született szerdán a Kórház utcában, a két megyei élcsapat tesztmeccsén. A második félidő elején a gyarmatiak gyors egymást követően kétszer is betaláltak, amit a házigazdák nagy hajrában egalizáltak az utolsó negyedórában.

Békéscsaba 1912 Előre–Füzesgyarmati SK 2–2 (0–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Bálint A.

Békéscsaba, I. félidő: Czinanó – Pilán, Nagy S., Babinyecz, Kun – Bán, Károly, Molnár D., Kovács Á. – Máris, Tóth D. II. félidő: Uram – Pilán, Nagy S., Babinyecz, Kun – Kovács Á., Molnár D., Gréczi, Pantovics – Varga T., Ilyés. Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

Füzesgyarmat, I. félidő: Ivicsevics – Achim Á., Raducu, Meiszter, Pataki – Toca – Székely, Katona, Constantinescu, Lukács – Popescu. A 60. perctől: Fildan – Kinczel, Vincze Á., Benkő-Bíró, Fejes – Achim S. – Bartók, Katona, Kis Sz., Bajnók – Karács. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Varga T. (74.), Kun (82.), ill. Székely (51). Lukács (53.).

A csabaiak alapcsapatának kiadós edzést vezényelt az edzői stáb szerda délután, így nekik nem jutott szerep a megye két legmagasabban jegyzett együttesének tesztmeccsén. A látogatók a nászútját töltő Villand Róbertet leszámítva valamennyi játékosukat nevezték.

Az első félidő jó iramú játékot hozott. Jobbára a csabaiak irányítottak, ezzel együtt amikor tehették, a látogatók is gördülékeny támadásokat vezettek. Negyedóra után sorra jöttek a helyzetek is. A lilák próbálkozásai voltak intenzívebbek, de vagy pontatlanok voltak, vagy Ivicsevics kapus mentette meg övéit a góltól. A gyarmatiak előtt kevesebb lehetőség adódott, azok viszont rendre komoly gólveszélyt hordoztak magukban.

A szünetben mind az öt cseréjét pályára küldte Schindler Szabolcs, de valamiért csak tízen kezdték a játékot, amit kihasználtak a látogatók. Az 51. percben egy középre tett labdát Székely Dávid belsőzött elegánsan a kapuba. Két perccel később már kettővel jártak előrébb a sárrétiek, amikor a szabadon hagyott Lukács 14 méterről emelte át Uram felett a labdát. A 60. perctől sort cseréltek a piros-fehérek, de ezt követően is ők voltak aktívabbak. A hazaiak nehezebben szőtték az akcióikat, éppen ezért is jött némileg meglepetésszerűen a szépítő találatuk, amelyet Ilyés jegyzett a 74. percben. A gól a harci kedvet is visszaadta az előréseknek, akik a 82. percben Kun 13 méteres lövésével kiegyenlítettek.

Mindent összevetve, mindkét félnek voltak jobb és kevésbé eredményes időszakai, így a döntetlen reális.

Schindler Szabolcs: – Felforgatott csapattal játszottunk, most nem az eredmény volt az elsődleges. Sok pozitív dolgot láttam, de sok negatívat is.

Boros Tibor: – Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Füzesgyarmat eljutott arra a szintre, hogy pályára léphessen a Kórház utcai stadionban. Magát a játékot hullámhegyek és hullámvölgyek jellemezték mindkét oldalról. Sokan nem csak az elvárt taktikai feladatot töltötték meg tartalommal, de biztató teljesítményt is nyújtottak, akadt azonban több ellenpélda is.