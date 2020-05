Mistina Kitty visszatért az Előre női csapatához

Alaposan átalakul az új idényre az NB I.-es EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabdacsapatának kerete. Heten érkeznek a lila-fehérekhez, köztük van egy visszatérő, a 24 éves kapus, Mistina Kitty, aki Székesfehérvárról tért vissza. A csabai klub honlapja beszélgetést közölt a hálóőrrel, amelyet szerkesztett formában közlünk.

Mistina Kitty nyolcéves korában döntött a kézilabdázás mellett. Pá-lyafutását a békéscsabai 2. Számú Általános Iskolában kezdte. Hét évvel ezelőtt, 2013-ban Veszprémbe került az ifjú kapus, ahol a juniorcsapattal megnyerték az NB II.-es bajnokságot. Innen tovább vezetett az útja, és a Mosonmagyaróvár színeiben lépett először az NB I.-es bajnokságban pályára. 2017-től Székesfehérváron játszott, az Alba Fehérvár KC csapatában. Most viszont úgy döntött, ismét békéscsabai színekben szerepel az új idényben és védi majd a lila-fehérek kapuját.

A tehetséges, korábbi korosztályos válogatott hálóőr a békéscsabai élményeivel kezdte a beszélgetést.

– Nagyon sok jó élmény és emlék fűz Békéscsabához, hiszen itt nőttem fel, és a kézilabda-pályafutásom is itt kezdődött. Itt szerettem meg ezt a sportágat, és az alapokat itt kaptam meg olyan edzőktől, mint Szabó Karcsi bácsi, Petrovszki Gyuri bácsi, Perényi Laci bácsi, valamint nagyon sok jó és hasznos tanácsot kaptam Bohus Beától is. Ezúton is köszönöm nekik, hogy segítettek abban, hogy sikereket érhessek el ezen a pályán, hiszen jó alapok nélkül nehéz lett volna idáig eljutni. Utánpótláséveimben nagyon jó és eredményes csapataim voltak, a diák­olimpián is kiemelkedő eredményeket értünk el, és több tornagyőzelemmel büszkélkedhettünk. Békéscsabáról kerültem be a korosztályos válogatottba is, ahol aztán serdülőkoromtól egészen junioréveim végéig szerepeltem – folytatta pályafutása ismertetésével a beszélgetést Mistina Kitty.

– Úgy tudom, hogy a Balaton mellett éltek…

– Igen, így van, hiszen hét esztendővel ezelőtt, 2013-ban Veszprémbe igazoltam, akkor a családommal Bala-tonalmádiba költöztünk, és azóta is ott élünk, de gyakran látogatunk vissza Csabára, hiszen a barátok és a rokonok itt élnek. Amikor volt lehetőségem, és nem ütközött a saját mérkőzéseimmel, akkor kilátogattam az Előre hazai mérkőzéseire. A csabai szurkolók nagyon lelkesek, és biztosan nagyon jó érzés lehet úgy kézilabdázni, hogy a lelátó tele van és folyamatosan lelkesítik a törzsszurkolók az együttest.

– Miért döntött a visszatérés mellett?

– Úgy éreztem, jót fog tenni a váltás a karrieremben. Több ajánlattal is megkerestek, és sokat gondolkoztam, hogy jó döntés szü-lessen. Fontos szempont volt számomra a fejlődési lehetőség, és az, hogy legyen valamilyen kötődésem a klubhoz. Úgy gondolom, Békéscsabán tudok most a legtöbbet fejlődni szakmailag, jó szívvel térek vissza nevelőegyesületemhez. Külön öröm számomra, hogy több játékos is van a csapatban, akikkel már játszottunk együtt korábban. A lehető ­legjobb teljesítményt szeretném nyújtani az új idényben, és bízom benne, hogy ezzel segíteni tudom a csapat előrejutását a abellán. Célom az, hogy a lányokkal együtt minél jobb eredményt érjünk el a következő szezonban, és ezért megteszek mindent, hogy mindez sikerüljön.