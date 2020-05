Már a jövőre gondolnak

A koronavírus-járványhelyzetre való tekintettel a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 2020. április 9-én befejezettnek nyilvánította a 2019–2020-as bajnokságokat. Nagy Richárddal, az NB I. B-s férfibajnokságban szereplő Optimum Solar-Békési FKC ügyvezetőjével készített interjút a klub honlapja, amelyet szerkesztett formában közlünk.

– Hallottuk a híreket az MKSZ részéről. Mint, a klub ügyvezetője hogyan vélekedik a szövetség döntéséről?

– Teljes mértékben egyetértek az MKSZ felelős döntésével ebben a helyzetben. Jelenleg úgy néz ki, a járványhelyzet bele fog húzódni a nyári időszakba, így nem lett volna rá reális idő, hogy befejezhessük a bajnokságokat. A szövetség azon döntése már jobban megosztja a kézilabda-társadalmat, hogy nem hirdetnek helyezéseket, nincsenek feljutók, illetve kiesők, és a nemzetközi kupákban az előző szezon helyezései alapján kerülnek besorolásra a csapatok. Ennek a döntésnek vannak „nyertesei” és „vesztesei”, de ismerjük a mondást: ,,Bármelyik ujjamat harapom meg, fáj”. – Ezt a döntést, bár ránk nincs különösebb hatással, el kell fogadni. Számunkra nem jött jókor a leállás, hiszen a tavaszi négy mérkőzésünkből három győzelemmel kezdtünk, és a bajnokesélyes Ceglédtől egy góllal maradtuk alul. A legfontosabb, hogy együtt betartva a szabályokat, túl legyünk ezen a helyzeten, ami a koronavírus által kialakult. Nincsen fontosabb dolog most az emberi egészségnél! Edzőink, játékosaink mindent megtesznek a saját és családjuk egészségéért is, példát mutatva másoknak.

– Az egyesület jelenleg hogyan viseli a helyzetet?

– Az edzőkkel folyamatosan kommunikálunk és helyzetjelentést adnak a játékosok állapotáról is. Az edző kollégáim folyamatosan otthoni edzésterveket készítenek, ami alapján otthon mindenki készül az adott lehetőségekhez mérten. Fontos, hogy a majdani újrakezdésnél minél jobb állapotban legyenek a játékosaink. Sportolókról beszélünk, akik heti hat–hét edzésen vettek részt, hiányzik mindenkinek a csapat, maga a kézilabda. De nem csak a játékosoknak, az edzőknek, nekem és a háttérben dolgozó kollégáknak is.

– Mindenki egészséges a békési egyesületnél?

– Úgy tudom jelenleg, szerencsére mindenki egészséges. Figyelünk egymásra a „távolból” is. A kommunikáció folyamatos az edzők és a játékosok között, napi szinten be kell számolni az elvégzett feladatokról és az egészségügyi állapotról.

– Hogyan tovább? Lehet esetleg már a jövőt tervezni? Még nem látjuk ennek az időszaknak a végét, de a következő bajnokságra, gondolom, készülni kell a csapatnak…

– Jelenleg beláthatatlan hatásai vannak a járványnak, a gazdaságra, a társadalomra, a többi csapatra. Nekünk készülnünk kell a folytatásra, építjük a következő szezon csapatát. Van egy fiatal, jó társaság, ahová még pár játékost szeretnénk szerződtetni. Semmi sem lesz ugyanolyan, mint volt, de mi bizakodva várjuk az új szezon kihívásait és a közös munkát!

– Hogyan viseli a jelenlegi helyzetet a magánéletben?

– Köszönöm ezt a kérdést. Minden rosszban van valami jó is, most több időt tudok tölteni itthon, családi körben a másfél hónapos kislányunkkal, Szonjával. Most az a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra.