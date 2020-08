Kikapott a Gyarmat

Kikapott a Füzesgyarmati SK a Cegléd csapata ellen.

Füzesgyarmati SK–Cegléd 0–1 (0–0)

NB III.-as mérkőzés, Keleti csoport, Füzesgyarmat, 300 néző. V.: Veizer. Füzesgyarmat: Fildan – Achim S., Lippai, Szabó R., Sundas – Achim Á. – Vajda (Raducu, 75.), Hussein, Kis Sz., Vincze D. (Balogh G., 46.) – Cigan. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, edző: Csillag László.

A hazaiaknál nem szerepelhetett a sérült támadó, Popescu Gheorghe Robert, leülhetett viszont a kispadra a sérüléséből felépült védő, Raducu Constantin Sorin. Vasárnap este nagy meleg fogadta a bajnokság második fordulójában a csapatokat. Az első fordulóban győztes két együttes rangadóján az első negyedórában kiegyenlített játék folyt. A folytatásban is jobbára a mezőnyben pattogott a labda, mindkét oldalon adódtak helyzetek, de azok rendre kimaradtak, így a szünetre gól nélküli döntetlennel vonulhattak a csapatok. A félidőben mindkét csapat cserélt, a sárrétieknél Vincze Dávid helyére Balogh Gusztáv állt be, míg a másik oldalon a korábbi békéscsabai védő, Juhász György helyére G. Bíró Gergő ment be, Takács Krisztofert pedig Csocsánszki Dávid váltotta.

Fordulás után is nagy csata folyt a pályán, de gól nem született. A hajrában Raducu állt be a füzesgyarmatiaknál Vajda helyett, akinek megpróbálták kihasználni a magasságát a hazaiak. A hosszabbításban, a 94. percben Csocsánszki megszerezte a győztes gólt a vendégeknek. G.: Csocsánszki a 94. percben. Jó: Fildan, Lippai, ill. Mikler, Csendes, Papp, Csocsánszki.

További eredmények: Gyöngyös–Kisvárda II. 1–2, DVTK II.–Tiszaújváros 2–3, Tállya–Balassagyarmat 3–2, Hatvan–Tiszakécske 1–2, Eger–DVSC II. 4–0, Jászberény–Sajóbábony 6–1, Sényő–Salgótarján 6–1, BVSC–Mezőkövesd II. 2–0, Putnok–Tiszafüred 1–0.