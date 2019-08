Kétszázhárom kilométeres sebességgel száguldott a csabai ejtőernyős

Ritkán adatik meg ifj. Tímár Vince számára egy szezonban, hogy néhány héten belül két versenyen is elindulhasson. A Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület sportolója a minap Csehországban versenyzett és Németországban is várt rá egy megmérettetés.

A már rutinosnak számító ejtőernyős nemrég a csehországi Prostejovban járt, ahol a szárnyasruhás teljesítményrepülés világkupa sorozatának egyik fordulója zajlott.

– A feltételek tökéletesek voltak, az időjárás is kegyes volt hozzánk – számolt be a körülményekről ifj. Tímár Vince. – Hat ugrásból dőlt el, hogy ki a jobb. Én a kategóriámban az első helyen végeztem. Jelenleg közepes szárnyfelületű kategóriában indulok, ahogy tavaly is. Itt meg van szabva, hogy mekkora lehet a szárny a teljes ruhához képest. Hogy csak egy példát mondjak: nem lóghat túl a lábszárny a lábfejeken, a karszárny kapaszkodója pedig nem lehet nagyobb tíz centiméternél. A versenyen három külön repülési feladatból értékeltek, mindegyikből kettőt teljesítettünk. Négyezer méter magasról ugrottunk, háromezernél kezdődött az úgynevezett versenyablak, ami kétezernél ért véget, ezerötszáz–ezerkétszáz méter között volt a nyitási magasság.

Ifj. Tímár elmondta, hogy a GPS által rögzített adatokat utólagosan kielemezték, és a mért szakaszon belül – melyet a 3000-2000 méteres magasság között határozták meg – kellett a legjobban teljesíteni.

– Az én esetemben a három külön feladatot az jelentette, hogy minél tovább kellett maradnom a versenyablakban, ami végül 59,3 másodpercig sikerült. Számított a távolság és a sebesség is. Előbbi 2337 méter, utóbbi 204,3 kilométer per óra volt. Ezzel az eredménnyel egyben magyar bajnok is lettem, mivel ott került megrendezésre a nemzeti bajnokság is szárnyasruhás teljesítményrepülés ágazatban. Szerencsés egybeesés, hogy pont azon a hétvégén töltöttem be a negyvenedik életévemet. A sporttársaimmal meg is ünnepeltem a születésnapomat, és immáron magyar bajnokként. Bízom benne, hogy a békéscsabai ejtőernyőzésért is tehetek, mert minél több emberrel szeretném megismertetni ezt a csodálatos élményt – fejezte ki reményét a Csehországban sikeres ejtőernyős.

E napokban már a sorozat következő állomásán Németországban vendégszerepel, ahol ígérete szerint ismét megteszi azt, ami tőle telik.