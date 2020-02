Horváth Balázs és Tóth Péter Világkupa-győztes

A Békéscsabai Előre Úszó Klub egy maroknyi csoportja Egerben az uszonyos szakágban megkezdte az idei versenyszezont. Évnyitóként a felnőttek és a juniorok bizonyíthattak a 15. Cmas Finswimming World Cup, azaz a 15. Uszonyos- és búvárúszó Világkupa első fordulóján. A Békéscsabai Előre Úszó Klub uszonyos szakágát négy versenyző képviselte, két fiú és két lány a rangos egri viadalon – írja az Előre Úszó Klub honlapja.

– Horváth Balázs és Tóth Péter egészen kimagaslóan szerepeltek, hiszen mindketten Világkupa győztesek lettek és mindkettőjük nyakába még egy-egy bronzérem is került – tudtuk meg Szarvas János edzőtől. – Első nap délelőtt a legrövidebb számmal, az 50 méterrel kezdtek a fiúk. Balázs a rövidebb távon a búvárúszást választotta és remek egyéni rekorddal hatodik lett, míg Péter ezen a távon uszonyos gyorson végzett a hatodik helyen.

Mint később kiderült, jó bemelegítés volt ez a fiúk számára a délutáni 400 méterre. Ezen a távon egy francia fiúval hárman emelkedtek ki a mezőnyből rögtön az elején és ez a szoros helyzet végig kísérte a távot. Balázs, bizonyítva ezen a távon tavaly már bemutatott remek iramérzékét, a hajrában utolérhetetlen volt, és junior Eb-szintet érő idővel győzött. Péter is nagyon jól tartotta magát, és öt másodpercet javítva legjobbján a harmadik helyen csapott a célba.

Ezután következett Szász Anna, aki még nem is junior korosztályú, de már letette a névjegyét a neki legjobban fekvő leghosszabb számban, akiről így beszélt Szarvas János: – Anna is megvillantotta tehetségét, hiszen a táv első felében szépen utazott a mezőnnyel, aztán nem lassult, hanem tovább vitte saját iramát, és magabiztos teljesítménnyel az ezüstérmet jelentő helyen érkezett a célba. Emeli eredménye értékét, hogy versenydressz nélkül „fecskében” úszott, és így is egyéni csúcsot ért el.

Vasárnap délelőtt még érezhető volt a „lábakban” az előző esti 400 méter, mert a 100-as táv kicsit tompán ment, és a várakozástól elmaradtak az eredmények. De délutánra már minden rendben volt és a 200 méter ismét hatalmas csatát hozott a két békéscsabai, és a francia fiú között.

– Száz méternél úgy tűnt, eldőlt a verseny a francia javára, ugyanis behozhatatlannak tűnő előnnyel fordult, de az alapozó munka és a tökéletesen felépített taktika meghozta a gyümölcsét, hiszen a célban már Péter csapott nagyot a vízre mikor a kijelzőre pillantott – folytatta Szarvas János. – Úgy győzött, hogy egy másodpercet lefaragott eddigi legjobb eredményéből, amivel nagyon közel került a junior Eb-szinthez. Ugyanitt a harmadik helyen Horváth Balázs csapott a célba. Ezzel helyett cseréltek az előző naphoz képest a dobogón.

Szász Annának a rövidebb távokhoz még erősödnie kell kicsit, de a 200 méteren elért 15. helye is biztatónak tűnik. A csapat negyedik tagja, Temesvári Kata is végig versenyezte a négy etapot egyéni csúcsokat teljesített, de mivel ő is nagyon fiatal még, ezért számára a tapasztalatszerzés volt az elsődleges szempont.

– Jól kezdődött az idei első verseny, amelyen az állóképességre helyeztük a hangsúlyt, és inkább a hosszabb távokon vártuk az eredményeket – zárta értékelését Szarvas János. – Ez meg is valósult a két nap során, úgyhogy örömmel térhettek haza a csabai versenyzők, és az edzők.