Győzött a Gyarmat a megyei bajnok ellen

Füzesgyarmati SK–Békéscsaba 1912 Előre II. 2–0 (1–0)

Felkészülési-mérkőzés, Füzesgyarmat, 140 néző

V.: Zahorán. Füzesgyarmat: Ivicsevics – Kinczel, Raducu, Benkő-Bíró, Meiszter, Fejes – Bajnók, Achim S., Kis Sz., Lukács – Karacs

A 60. perctől: Fildan – Achim Á., Benkő-Bíró, Meiszter, Fejes – Toca – Contantinescu, Achim S., Bartók, Pataki – Popescu. Szakmai

koordinátor: Boros Tibor.

Békéscsaba: Czinanó – Fodor, Kmetykó, Balog Zs., Gigacz – Bán, Kun, Nyéki – Molnár D., Varga T., Szinanovics

Játszott még: Zsilinszki M., Szabó Zs., Csicsely, Papp, Körömi, Bánfi, Bukor

Edző: Brlázs Gábor



Hazai oldalon Székely Dávid, Vincze Ádám kisebb sérülés miatt kénytelen volt kénytelen kihagyni a találkozót, Katona György pihenőt kapott, Villand Róbert pedig ezt a hetet még családi örömöknek szenteli nősülése után. A gyarmatiaknál azok a játékosok kaptak nagyobb terhelést, akik a Szeged 2011 ellen szerdán kevesebb lehetőséghez jutottak, igaz a hiányzók miatt pár embernek végig kellett játszania a 90 percet. A hazaiak két-három kósza felíveléstől eltekintve a földön építették támadásaikat.

A széleken többször is sikerült az ellenfél mögé kerülniük, bár a szélsőik meglehetősen fáradtan mozogtak, ennek következményeként kevés helyzet alakult ki. A 34. percben egy bal oldali akció végén a meginduló Fejest csak szabálytalanul tudták szerelni, a 11-est Lukács értékesítette. A csabai fiatalok többször szépen hozták ki a labdát saját térfelükről, de komoly helyzetük nem igazán volt.

A második félidőben kicsit frissebbnek tűntek a gyarmatiak, ami leginkább a cseréknek volt köszönhető. Egyre több helyzetet alakítottak ki Czinanó kapuja előtt, de ezekből nem sikerült növelni az előnyüket. Sőt, a 70. perc táján három alkalommal is nagy ziccerbe kerültek a vendégek, csak Fildan bravúrjai tartották meg az eredményt.

Az utolsó negyedórára visszaállt a régi rend: a gyarmatiak váltak veszélyesebbé. A második góljuk előtt a bal oldalon megiramodó Patakit szabálytalanul sem tudták megállítani, beadását Popescu elegánsan helyezte a kapuba.



A hazai siker megérdemelt. G.: Lukács (11-esből) a 35., Popescu, a 79. percben.

Boros Tibor: – Továbbra is próbáljuk elosztani a meccsterhelést. Szembetűnő, hogy a játékosaink fizikailag nincsenek azonos szinten, de a játékban is akadt kivetnivaló. Elvárás volt, hogy a tudatos mozgások működjenek, amit hellyel-közzel megoldottak a fiúk.



Brlázs Gábor: – Az első hét végére egy kicsit elfáradtak a srácok, de voltak biztató jelek is.