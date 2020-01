Felálltak a padlóról, újult erővel vetik bele magukat az idei évbe

Az elmúlt esztendő igazi hullámvölgy volt a Viharsarki Drag Team csapatának. Amellett, hogy a versenyeken sikert sikerre halmoztak, tragikus hirtelenséggel elvesztették csapatfőnöküket, egyben egyik tehetséges versenyzőjüket. A 2019-es évet Laurinyecz Mihály médiafelelőssel összegeztük.

Kétségtelenül a tavalyi év legmeghatározóbb és egyben legtragikusabb momentuma Csüllög Norbert balesete volt. Ez a megrázó esemény nem csak a tagok, hanem a csapat életében is hatalmas törést okozott. A Viharsarki Drag Team tagjai azonban folytatják megkezdett útjukat és előre tekintenek.

– Rendkívül jól indult a 2019-es év, szépen jöttek az eredmények, a fejlődés kézzel fogható volt. Ekkor történt meg a tragédia. Nem tagadjuk, nagyon földhöz csapva éreztük magunkat. Az, hogy sikerült végigvinni az évet, csupán a csapat összetartó erejének köszönhető. Nem álltunk még teljesen talpra, de szem előtt tartjuk, hogy Norbi mit szeretett volna – mondta hírportálunknak a csapat médiafelelőse, Laurinyecz Mihály. Hozzátette, a team egyik meghatározó személyiségét, egy barátot, mondhatni egy testvért veszítettek el, akinek hiánya elég sok kérdést és bizonytalanságot eredményezett.

A viszontagságok mellett sikerek is övezték a csapat útját, ugyanis a tavalyi év üstököse, Orsós Levente a futamok alkalmával gyakorlatilag lesöpörte az ellenfeleit a pályáról. Az országos bajnokságban az első helyen végzett, az alkalmanként megszerzett serlegein túl az év végi összesített eredményeinek köszönhetően pedig további két kupát is kapott az évadzáró díjátadó ceremónián.

Másik versenyzőjüknek, Erdei Krisztiánnak egy teljesen új kategóriában kellett bizonyítania, ahol is a negyedik helyen végzett egy szinte az utolsó tizedmásodpercekig kiélezett küzdelemben. – Mivel az abszolút bajnokságot 2018-ban megnyerte, a szabálykönyv szerint kötelezően egy kategóriát felfelé kellett lépnie. A Super D600-as kategóriában indult, ahol már bármilyen tunning megengedett. Krisztián motorján érdemi módosítást nem eszközöltünk, de mindezek ellenére a versenytársai nehezen tudták megszorongatni. Helytállására kimondottan büszkék vagyunk – összegezte a szezont Laurinyecz Mihály. – Csüllög Norbi eredményeiről annyit megemlítenék még, hogy ugyan a versenyévad felén már nem tudott részt venni, de így is csak három ponttal maradt le a dobogóról.

– Kommunikációs stratégiánkat tekintve idén is folytatnánk a hagyományokat, azaz napi beszámolókkal és összefoglalóval fogunk jelentkezni. Mindemellett igyekszünk a rajongóinknak és támogatóinknak emberközeli és jó hangulatú videókon keresztül bemutatni, hogyan is zajlik az életünk. A tőlünk megszokott módon az idei év sem fog meglepetés nélkül maradni. A többéves munkának köszönhetően abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kiváló pilótákkal rendelkezik istállónk. Versenyzőink remekül szerepeltek eddig, azonban még ennél is többre képesek, a jelenlegi motorjaikból már kihozták a maximumot. A 2020-as évben egyértelműen az feladatunk, hogy előteremtsük az anyagi feltéteket a versenyzők képességeihez illő technika fejlesztésére.

Kapcsolódó cikkeink:

Sikerrel zárták a 2018-as versenyszezont

Nem csupán a menetszél köti össze őket

Felülmúlták az álmaikat: második helyen végzett a Viharsarki Drag Team