Évzáró a Kazincbarcika ellen

Vasárnap zárul az NB II.-es labdarúgó-bajnokság idei küzdelemsorozata. A 21. fordulóban a kilencedik, 28 pontos Békéscsaba 1912 Előre csapata vasárnap 13 órakor az eddig 21 pontot gyűjtött, tizenötödik Kazincbarcika együttesét fogadja a Kórház utcai stadionban.

A vendégeknél december elején edzőváltás történt, Gálhidi Györggyel szerződést bontottak, így jelenleg a másodedző Dzurják József irányítja a csapatot. Nehéz mérkőzésre számíthatnak a lila-fehérek, hiszen a Barcikának minden pontra szüksége van, hogy a veszélyes zónából feljebb lépjen a tabellán. A vendégek november 10-dike óta nem szereztek pontot, ennek ellenére kellemetlen ellenfélnek számítanak, és több meglepetést is okoztak már az ősszel. A Barcika a tavaszi zárófordulóban, május 19-én 3–0-ra győzött a Kórház utcában, igaz ennek a mérkőzésnek már nem volt tétje a lila-fehérek számára. Érdekesség, hogy az Előre 2012. október 6. óta nem tudta őket hazai pályán legyőzni, most viszont fegyelmezett játékkal, jó helyzetkihasználással megszerezheti a három pontot.

A legutóbbi négy fordulóban a Békéscsaba 10 pontot szerzett, és előrelépett a tabella 9. helyére. Az Előre két alsóházi riválisát, az Ajkát és a Tiszakécskét is saját pályáján győzte le. Ezeken a mérkőzéseken sok fiatal kapott lehetőséget, akik bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. A lila-fehér együttes sérültjei közül Lustyik és Szélpál kivételével most már szinte mindenki bevethető. Visszatérhet a sárga lapos eltiltása után a középpályás Bidzilya Anton.

A vasárnapi találkozót sárga lapok miatt egy csabai labdarúgónak kell kihagynia, Király Patrik nem léphet pályára a szezonzárón, míg a vendégeknél az NB I.-et megjárt védő, Fótyik Dominik nem szerepelhet eltiltás miatt. A Kazincbarcika támadói közül érdemes lesz figyelni a tapasztalt Lukács Raymondra, aki korábban a Kisvárda és Mezőkövesd színeiben az élvonalban is pályára lépett. Az őszi idényben Barcikán már hat alkalommal vette be az ellenfelek hálóját. Mellette Berki István is veszélyes lehet a kapura, ő eddig négyszer volt eredményes.