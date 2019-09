A második félidőben elfáradt az orosházi csapat

Orosházi FKSE-Linamar–Dabasi KC VSE 24–27 (16–13).

NB I-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Medve, Südi. Orosháza: Busa – Pásztor Á., Szlavuljica 4, MRSULJA 6, DÖME 5, Lele 4 (2), Ambrus 1. Cs.: Herjeczki (kapus) 1, Zubai, Kancel 2, Németh L. 1, Molnár G., Bella, Nourelden. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Dabas: Balogh T. – Országh, Lepsényi, Szabó B., Borsos 3, Szöllősi Sz. 4, Zakics 3 (3). Cs.: HOLLÓ (kapus), PERISICS 6, Mikita B. 1, Kekezovics 1, HALÁSZ 4, Ács 1, KRSZMANCSICS 4. Vezetőedző: Tomori Győző.

Kiállítások: 8, ill. 18 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 3–2. 11. p.: 5–3. 14. p.: 7–4. 17. p.: 8–7. 21. p.: 11–8. 23. p.: 13–9. 29. p.: 16–11. 32. p.: 16–15. 36. p.: 17–17. 41. p.: 18–19. 44. p.: 19–21. 46. p.: 21–21. 50. p.: 22–23. 56. p.: 22–25.

Rendkívül agilisan kezdett az Orosháza, amely 32 másodperc elteltével az újonc Igor Mrsulja találatával meg is szerezte a vezetést. A 8. percig egy góllal vezetett a házigazda, majd Lele Ákos passzívnál eldobott labdája hálót ért, így megduplázódott az előny. Nagy rohanás folyt a pályán, a vendégeknél Borsos Tamás, a hazaiaknál Döme Szabolcs gyártotta a gólokat, nem egészen negyedóra után mindketten háromnál tartottak.

A 14. percben tovább nőtt a hazai előny, mire Tomori Győző – aki eddigre már a fél kispadot a pályára küldte – időt kért. A félidő felénél rövid időre kettős emberelőnybe került az orosházi együttes. Ez akkora előnyt nem jelentett, mert bár Lele értékesített egy büntetőt, de Perisics és Szöllősi szűkített az álláson.

Két perc múlva visszaállt a már szinte megszokott háromgólos differencia, de Ratko Djurkovics a 20. percben így is azt látta jónak, ha magához hívja játékosait. Herjeczki üres kapus gólja már azt jelentette, hogy négy gól a hazai előny, s ha még a széleket jobban „használják” a zöld-sárgák, akkor még nyugodtabban mehettek volna a szünetre.

Tény, hogy a dabasiakat rendesen megszórták a játékvezetők, az 1. félidőben 12 percet játszottak emberhátrányban. A játékrész legvégén alakult ki az addigi legnagyobb különbség (16–11), szépséghiba, hogy az utolsó két percben két gólt kapott a házigazda, komoly esélyt hagyva a dabasi gárdának.

Nagyon rosszul kezdődött a 2. félidő az OFKSE számára, hiszen Perisics két gyors góllal köszönt be, egy gólra felzárkóztatva együttesét. A 36. percben a tarthatatlan Perisics ki is egyenlített, sőt, Zakics sikeres büntetőjével már – a meccs során először – vezetett a csapata. A piros mezes vendégek jobban védekeztek, a kapusbravúrok sem hiányoztak, míg hazai oldalon nagyon hiányoztak a védések.

A 45. percben Lepsényi megkapta harmadik 2 percesét, ami automatikusan hozta magával a pirosat, a megítélt hetest pedig Lele értékesítette, így újra egyenlő lett az állás. A kettős emberelőnybe kerülő OFKSE azonban gólt kapott, így továbbra is futhatott az eredmény után. Szaporodtak a technikai hibák, amiből orosházi oldalon volt több.

Az 52. percben 22–23-nál időt kért a vendégek trénere, egy perccel később Djurkovics is ugyanígy járt el. Halász Levente duplájával az 56. percben három gólra nőtt a hazaiak hátránya és ekkor tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. Döme Szabolcs egy 11 perces orosházi gólcsendet tört meg, de csapata ezzel együtt is csak hat találatig jutott ebben a játékrészben, ami kevés.

Ratko Djurkovics: – Az első félidő jól sikerült, de a második felvonásra egy másik csapat jött ki a pályára. Nem volt türelmünk a játékhoz, mindent megpróbáltunk, de elfogyott az erőnk.

Tomori Győző: – Az Orosháza negyven-negyvenöt percig kézben tartotta a mérkőzést. Végig az az érzésem volt, hogy ha megtudjuk fordítani a mérkőzés állását, akkor átvesszük a vezető szerepet is. Ezt a végén sikerült is kihozni magunkból.