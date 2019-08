A harminckettőért meccseltek a kupában

Nyolc mérkőzés játszottak le szerdán a labdarúgó Békés Megyei Kupa első fordulójában. Több találkozót sportorvosi engedély hiányában kellett eltolni, de akadt olyan együttes, amelynek játékosa vagy éppen pályája nem volt erre az időpontra.

A helyszínek többségén a papírforma dominált azzal, hogy a magasabb szinten jegyzett fél szerezte meg a győzelmet és vele a továbbjutást. Akadtak azonban kivételek is. Ennek tekinthető a Méhkerék háromgólos sikere, még ha az okányiak meglehetősen tartalékosan is álltak ki. Jól debütált a nyáron újjászervezett eleki alakulat is, amely rutinos támadóik eredményessége révén a Battonyát ütötték el. A nap legtermékenyebb csapata címet a Békésszentandrás érdemelte ki, amely Kardoson meg sem állt kilenc gólig.

A győztesek csatlakoztak a Csorvás, Doboz, Kamut, Medgyesbodzás, Végegyháza ötöshöz, amely már másfél hete kiharcolta a továbbjutást. Az, hogy végül kik alkotják majd a 32-es mezőnyt csak jövő szerdán derül ki, az utolsó párharcokat ugyanis ekkor rendezik.

A szerdai eredmények: Zsadány KSK–Sarkadi KLE 0–4 (0–1), gól: Jepure 2, Tóth K., Stók. Méhkeréki SE–Okány KSK 3–0 (2–0), gól: ifj. Kocsis, Gyenge, Csíkos. Békési FC–Csabacsűdi GYLSE 1–2 (1–1), gól: Reszelő J., ill. Magyar 2. Baráth János. Bucsai SE–Vésztői SE 0–3 (0–3), gól: Kordó, Erőss, Horváth D. Szabadkígyósi SZSC–Csanádapácai EFC 1–2 (0–2), gól: Marczy, ill. Oláh Á. 2. Elek USE–Battonyai TK 3–1 (1–0), gól: Rostás 2, Puporka, ill. Liszkai L. Kardos-Örménykút KSK–Békésszentandrási HMSE 1–9 (1–3), gól: Laluska, ill. Dernovics 3, Lós, Virág, Nyemcsok, Olasz Imre, Tóth P., Bíró. Kevermes SE–Kunágotai TE 6–2 (4–1), gól: Kukla D. 3, Pain 2, Takács, ill. Hajdú, Balog A..

A további program. Augusztus 22., csütörtök, 17.30: Pusztaföldvári SE–Kétegyházi SE, Nagybánhegyesi RSE–Mezőmegyer SE. Augusztus 28., szerda, 17.30: Magyarbánhegyesi FC–Lőkösháza KSK. Mezőkovácsházi TE–Békéssámsoni SK. Nincs időpontja: Csabai AK–Mezőberényi LE.