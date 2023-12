December 5-e az önkéntesek világnapja, ebből az alkalomból szerveztek legutóbb Extra napot a békéscsabai Plazma Centerben. Szabó Rita, a centrum marketing referense elmondta, mivel önkéntességről van szó, így nem volt kérdés, hogy a Békéscsabán régóta tevékenykedő Bonnyai Sándor kezdeményezését támogatják: ahogy fogalmaz, nála lelkesebb, jobb és elhivatottabb embert nem is találhattak volna. A centrum már a tavalyi évben is csatlakozott a Karácsonyi Angyalok gyűjtéshez, ezt a hagyományt pedig idén is szerették volna folytatni.

Ezúttal egy 150 ezer forint értékű tartós élelmiszer csomaggal járultak hozzá a gyűjtéshez, ami a rászoruló, mélyszegénységben élő családokhoz kerül.

Ha már önkéntesség, akkor a plazmaadóinak is szeretett volna kedveskedni a centrum. Szabó Rita elmondta, a plazmaadás is önkéntes munka, hiszen a plazmát, a benne található immunfehérjéket nem lehet szintetikus úton előállítani, így nagyon fontos, hogy legyenek önkéntesek. A plazmából különböző gyógyszereket állítanak elő, ezért ha nem lennének plazmaadók, akkor nagyon sok beteg ember nem jutna segítséghez.

Aki ezen a napon ment plazmát adni, kifizetése mellé plusz 1000 forintot kapott, ajándékként pedig egy hős kitűzőt is átvehetett. A napi nyereménnyel a karácsonyi bevásárláshoz szeretett volna hozzájárulni a centrum: egy 50 ezer forint értékű Tesco vásárlási utalványt sorsoltak ki a napi plazmaadóik között.

A Plazma Center munkatársai és Bonnyai Sándor is szívükön viselik a rászoruló emberek sorsát. Fotó: Für Henrik

Nem csak ez a nap, hanem az egész december az önkéntességről szól a Plazma Centerben. Évek óta mindig csatlakoznak a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciójához, közel négy éve gyűjtőpontként funkcionálnak. Nincs ez másként idén sem, a cipősdoboz adományokat december 18-ig várják a megújult intézményben nem csak a plazmaadóktól, hanem bárkitől, aki segíteni szeretne.

A centrum emellett fontosnak tartja, hogy a legkisebbeknek is megtanítsa, milyen fontos a segítségnyújtás. Ezért rajzpályázatot hirdettek békéscsabai nagycsoportos óvodások számára, a felhívásban arra kérték őket, rajzolják le, hogyan segítenének, vagy segítettek már másokon. A Plazma Center a legjobb rajz alkotójának az egész ovis csoportját elviszi korcsolyázni és forró csokira is meghívja az óvódásokat, valamint az óvó néniket.

Sok rászoruló családnak tudnak segíteni

– A Plazma Center különleges csapat, szívén viseli a városban tevékenykedő civil szervezetek, segítő szervezetek sorsát. Nagyon örülök neki, hogy most, karácsony előtt már nem az első alkalommal ajánlanak fel számunkra tartós élelmiszert. Azt gondolom, hogy ez óriási segítség, és azt mutatja, hogy érdemes elindulni a gyűjtés, a szeretet útján. Ez egy minőségbeli elismerés is számunkra, hiszen azokat a szervezeteket, kezdeményezéseket, melyek mögé beállnak, ők is leellenőrzik. Átmentünk ezen a szűrőn, vagyis érdemesnek találják a gyűjtésünket. Ez a gesztus egy elismerés is a számunkra – fogalmazott Bonnyai Sándor, a Karácsonyi Angyalok adománygyűjtő akció megálmodója.

Ismertette még, hogy a karácsony előtt összegyűlt adományokat – tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, tisztítószereket – december 14-én, a Széchenyi-ligetben gyűjtik össze és csomagolják be. A főszervező elárulta, azért is jó, hogy a Plazma Center rizst és tejet ajánlott fel, mert ezáltal egységes családi csomagokat tudnak kialakítani a rászorulóknak.

Karácsonyi Angyalok akkor és most

Bonnyai Sándor visszaemlékezve elmondta, gyermekkorában édesapja karácsony előtt arra kérte őt és a testvéreit, hogy csomagolják össze azokat a játékaikat, amik már nem kellenek nekik, és azokat is, amiket esetleg kedvelnek, de szívesen megosztanának mással is.

– Emlékszem, beültünk a Trabantba, én ekkor 4-5 éves lehettem. A Trabant ablaka zúzmarás volt, a tanyavilágban döcögtünk, talán Szabadkígyósra mentünk. Megálltunk a családok előtt és átadtuk az ajándékokat. A testvéremmel zavarodottan álltunk, a gyerekekkel talán egy-egy szót váltottunk, apukám viszont bőszen beszélgetett a családdal. Ezek az emlékek, élmények úgymond belém fagytak, de inkább éltettek és melegítettek. Arra gondoltam, ha mi ezt így meg tudtuk tenni, akkor miért ne lehetne megszólítani más családokat is Békéscsabán, Békés megyében, de akár országos szinten is? Így indult el Békéscsabán a Karácsonyi Angyalok kezdeményezés. Nagyon jó érzés minden évben azzal találkozni, hogy mennyi ember képes arra, hogy még egy, számára megvásárolható tejet, lisztet, rizst, édességet vagy tisztálkodási eszközt leadjon egy gyűjtőponton – mesélte azokat az élményeit, melyek elindították a segítés útján.

Mint mondja, céljuk, hogy megszólítsák az embereket: csatlakozzanak, váljanak ők is egy-egy nehéz sorsú család karácsonyi angyalaivá. Tapasztalatai szerint sok olyan szervezet, munkaközösség, cég, sportegyesület, egyházi közösség és gyülekezet van, akik megszólítják tagjaikat, munkatársaikat, klienseket. Ilyen a Plazma Center is, hiszen már évek óta a szívükön viselik a nehéz sorsú családok, gyermekek sorsát.

– Tíz éve, amikor elindítottuk a gyűjtést, akkor cipősdoboz adományokkal kezdtük. Ez azóta tudott formálódni, és azt gondolom, ezáltal mi is tudtunk fejlődni. Láttuk azt, mennyire fontos, hogy legyenek cipősdoboz adományok, de változnak az idők, így azt is láttuk, hogy ma már az is nagyon lényeges, hogy a gyermekeknek szánt ajándékokon túl legyen ott egy tisztálkodási eszköz, egy fogkefe, fogrém, legyen ott egy tartós élelmiszer, liszt, cukor vagy konzerv. Ezzel a családoknak, ezáltal a gyermekeknek is segítünk. Le kellett mondani a játékokról, a ruhákról, de helyette adunk valamit, amivel tényleg az egész családnak tudunk segíteni – ismertette a szervező.