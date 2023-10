A boltvezető feladatai

A boltvezető munkájának célja az adott üzlet hatékony működésének biztosítása, a nyereségesség növelése, továbbá a vevői elégedettség megőrzése. Ennek eléréséhez számos kihívást jelentő feladaton keresztül vezet az út. Ide sorolandó például a személyzet menedzselése, ami egy fontos felelőssége a boltvezetőnek. Ez alatt többek között a bolt alkalmazottainak irányítását, az új dolgozók toborzását és kiválasztását, illetve adott esetben betanítását értjük.

Fontos feladatuk továbbá a készletkezelés, avagy készletoptimalizálás is, azaz annak biztosítása, hogy mindig rendelkezésre álljanak a szükséges termékek és áruk. Feladatkörük értékesítői és marketing tevékenységekkel is jár, ami például az értékesítési- és marketing stratégia kialakítását, a célszámok meghatározását, illetve a teljesítmény kiértékelését is magában foglalja.

Persze a munka még itt sem ér véget, hisz különböző üzleti adminisztrációs feladatokat is el kell látnia az üzletvezetőnek. Ez többek között a pénzügyek, költségek és bevételek kezelésére is kiterjed. Végezetül pedig a vevőszolgálati feladatokról sem feledkezhetünk meg, hisz egy boltvezetőnek – csakúgy, mint egy átlagos bolti eladónak – feladata a vásárlók kiszolgálása, problémáik megoldása, valamint elégedettségük biztosítása.

Milyen elvárások kapcsolódnak a boltvezetői pozíciókhoz?

A boltvezetői pozíciók betöltéséhez általában releváns szakmai végzettségre és több éves kereskedelmi tapasztalatra van szükség. Ezenkívül a felhasználói szintű számítógépes ismeretek ugyancsak elengedhetetlen, hisz ahogy arra a korábbiakban is utaltunk, a boltvezetőknek készletkezelési és értékesítési szoftvereket egyaránt használnia kell.

Mindemellett persze a személyes tulajdonságokról sem feledkezhetünk meg, beleértve például a vezetői attitűdöt, aminek fontosságát – vezetői pozícióról lévén szó – aligha kell magyarázni. Emellett fontos még a kiváló kommunikációs képesség is, hisz a boltvezető a személyzettel, a vásárlókkal és a beszállítókkal is kapcsolatban áll. Nem maradhat ki a sorból a szervezőképesség sem, ami azért indokolt, mert a boltvezető az, aki a bolt napi működéséért és optimalizálásáért felel. Végezetül pedig a kiváló problémamegoldó képességet is szükséges megemlítenünk, egy bolt működtetése ugyanis rengeteg váratlan helyzettel tud együtt járni, amelyeket tudnia kell hatékonyan kezelni.

Boltvezetői álláslehetőségek Miskolcon

A miskolci álláshirdetések között viszonylag gyakran elő szoktak fordulni boltvezetői álláslehetőségek. Korábban többek között egy miskolci női ruházati bolt is hirdetetett üzletvezetői állást a MiskolcAllas.hu lapon, aminek betöltéséhez a divat iránti nagyfokú érdeklődésre, kereskedelmi végzettségre (eladó, boltvezető) és kereskedelmi tapasztalatra is szükség volt.

Emellett több élelmiszer boltra vonatkozó üzletvezetői lehetőség is elérhető volt már a portálon, sőt, üzletvezetői-helyettes munkakörbe is kerestek már munkavállalókat a MiskolcAllas.hu felületén. Érdemes tehát időről időre átfutni az oldal kínálatát azoknak, akik érdeklődnek a kereskedelem, azon belül is a vezetői munkakörök iránt.