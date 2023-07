Nem mindennapi helyszínt választott a Cervinus tizenkettedik fesztiváljának részleteinek bemutatásához. A két hetes programsorozat menüjét csütörtökön a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum Munkácsy Most tárlatában ismertették a szervezők.

A család minden tagjának kedveznek

– Az idei szarvasi nyár elengedhetetlen eseménye lesz a Cervinus Művészeti fesztivál, hiszen aki ismer minket, tudja, hogy víz felett kedvezünk a család minden tagjának – árulta el dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója. A mostani programsorozat egyik fő attrakciója lesz, hogy minden este a vizuális élményeken túl a nézők plusz meglepetésekben részesülnek a fesztivál hangulatfelelős gárdájának hála, valamint ebben az évben a közönségre bízzák a színészek értékelését, mégpedig egy online szavazáson. Dr. Dósa Zsuzsa kiemelte, a tizennégy nap kínálatával igyekeznek a családok kedvében is járni, mert szeretnék, hogy a fesztivál ideje alatt a művészetek segítségével minél több minőségi időt töltsenek együtt kicsik és nagyok.

Összekapcsolódnak a művészetek

És hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz a Cervinus Művészeti fesztivál és a Munkácsy Most kiállítás?! Azt a múzeum igazgatója, Roszik Zoltán árulta el nekünk.

– A művészetek összekapcsolódása mindig is hagyomány volt már hosszú korok óta, most pedig ezt a hagyományt szeretnék tovább éltetni ők is városukban. Azok a látogatók, akik a fesztiválra váltanak jegyet, a múzeum kiállításaira is kedvezményesen láphetnek be, ahol Munkácsy Mihály legismertebb képeinek megtekintésén túl a város múltját is jobban megismerhetik.

Dr. Melis János, a város címzetes főjegyzője úgy fogalmazott, hogy különleges ünnep a mai esemény, hiszen néhány nap múlva „elhúzzák a a függönyt”, és reflektorok szegeződnek a vízi színpadra. Hozzátette: mindenki egyetérthet abban, hogy nehéz időket élünk, ezért még nagyobb öröm számukra, hogy 2023-ban ismét megrendezhetik a fesztivált.

Az Alma együttes koncertjével nyitnak

– Némi csavarral találkozhat a közönség a XII. Cervinus Művészeti Fesztiválon, amely idén rendhagyó módon nem gálával, hanem egy családi programmal, mégpedig az Alma együttes koncertjével indul – árulta el Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető-igazgatója, aki a két hetes fesztivál programjait bővebben részletezte.

A produkciókról kiderült, a saját darabok mellett lesz néhány vendégelőadás is, ilyen például az István, a király rockopera keresztmetszete Varga Miklós főszereplésével, vagy az Operaház magánénekeseinek opera-operett gálája, amit idén Melis György születésének századik évfordulója alkalmából tartanak. Saját előadásaik közül a vízi színpadra viszik Az Akácember című musicalt, ami helyi illetőségű, vármegyei témában pedig a Békési Betyárok folkmusicalt. Szintén saját produkcióik közül a Tea a szenátor úrnál, a Sors bolondjai és a Körösparti huntzutságok –kabaré est kap helyet a fesztiválon. Kedveznek továbbá a komolyabb témákra vágyóknak is, akik az Édes Annát nézhetik meg. De lesz tánc is a víz felett egy mesejáték formájában „A kurta ing históriája” címmel. Ez utóbbi egy szlovákiai Mátyás király történet, mely kevéssé ismert itthon, tehát mese még nem készült belőle, valamint látható lesz a Tessedik táncegyüttes 55 éves gálaműsora is. Végül a Holdfény és csillagok című látványos gálával zárul az idei fesztivál.

– Talán annak örülök a leginkább, hogy újra csatlakozik a képzőművészet a fesztiválhoz, nem is akármilyen módon – utalt a június 3-án megnyílt Munkácsy Most című kiállításra, amely szeptember 10-ig tekinthető meg a múzeumban. Az igazgató emellett reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az ellátogatók számára is kiderül: el lehet tölteni egy teljes napot Szarvason a vízen és szárazfüldön egyaránt.

A város jó hírét viszik

Babák Mihály, a város polgármestere felidézte, hogy idén még ünneplik a város újratelepítésének 300. évfordulóját, a nyár folyamán pedig hamarosan belépnek a 301. évükbe. Elmondta, a Cervinus Teátrum, a Tessedik Sámuel Múzeum, a város önkormányzata illetve képviselő testülete az elmúlt időszakban is mindent megtett annak érdekében, hogy a város jó hírét vigyék. Babák Mihály a Cervius Teátrumot a város büszkeségének nevezte, ahol, ahogy fogalmazott, kiváló művészek, színészek dolgoznak.