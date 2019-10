Szabó T. Anna is átvette a Bárka-díjat

A Békéscsabai Jókai Színház művész kávéházában megtartott hétfő esti ünnepi est keretében nyújtotta át a 2018-as Bárka-díjat dr. Elek Tibor a folyóirat főszerkesztője Szabó T. Anna költő-, írónőnek.

A jelentős érdeklődés mellett megtartott eseményen a művész két legutóbbi könyvét is bemutatták a közönségnek. Az alkotóval Wellmann Éva költő, a Bárkaonline szerkesztője beszélgetett.

Dr. Elek Tibor hírportálunknak elmondta, a Bárka-díjakat általában februárban nyújtják át, részben idén is így történt, hiszen Grecsó Krisztián akkor vehette át az elismerést, Szabó T. Anna ebben az időben Berlinben tartózkodott, így erre most nyílt lehetőség.

A Bárka főszerkesztője kérdésünkre kiemelte, a díjat olyan alkotók érdemelhetik ki, akik hosszú évek óta szerzői az irodalmi, művészeti, társadalmi folyóiratnak, és az adott évben jelentős alkotással szerepeltek abban. A részletekkel kapcsolatban dr. Elek Tibor kifejtette, Szabó T. Anna 2018-ban az első és negyedik számban is egy-egy rendkívül értékes verset publikált. Az első számban a Hétfátyoltánc, a negyedik számban a Juhász Ferenc emlékére írt Megölt fekete rigót olvashatta a közönség. A művész emellett számos alkalommal vett részt korábban is a Bárka rendezvényein, tárcasorozata jelenleg is fut a Bárkaonline-on, a friss Bárkában is olvasható egy prózája, illetve egy beszélgetés vele.

A hétfő esti programon szó esett egyebek mellett az Ár és a Határ című kötetekről. Az eszmecsere során kitértek a címadásra, azok tartalmára, többes értelmezési lehetőségeire, de például beszélgettek az író, költő nagyapjáról, a legendás nyelvészről Szabó T. Attiláról, illetve a kolozsvári évekről is.



Borítókép: Kiss Zoltán.