Egykori, immár művész diákok is visszatérnek a csellótáborba

Juhász Edit, a zeneiskola csellótanára elmondta, immár negyedik alkalommal rendezik meg a rendhagyó tábort, kurzust, amelyen most nagyjából ugyanannyi jelenlegi növendék vesz részt, mint egykori, akik szintén segítenek a zenei nevelésben, oktatásban.

– Az alapkoncepció annak idején az volt, hogy más kollégák ötletére visszahívom egy hangversenyre a volt tanulóimat tanári pályám elmúlt több mint harminc évéből, és ez kibővült egy egyhetes táborra. Sőt, olyan jól sikerült, hogy úgy döntöttünk: amit nem játszottunk el az akkori hangversenyen, azt majd előadjuk a következő alkalommal. Mivel elég széles a repertoár, és mindig van olyan kamarazenei mű, amit még bemutathatunk, már a negyedik kurzusnál tartunk, közben a csapat bővül rokonokkal, barátokkal – ecsetelte.

– Bár a zongorát nem előzi meg népszerűségben, a vonós hangszerek között az egyik legkedveltebb a cselló – folytatta. Hozzátette, ez részben annak is köszönhető, hogy a könnyűzenében szintén több együttes használja a gordonkát, elég csak a 2CELLOS vagy az Apocalyptica zenekarokra gondolni.

A tábor, a kurzus sokkal többet jelent annál, mint hogy egész nap a hangszeren gyakorolnak a fiatalok. A gyerekeknek változatos programokat kínálnak. Például a Kovács-módszer gyakorlataiból válogatnak mozgásfoglalkozásokat, léggömbös kézlazító gyakorlatokat mókás torna keretében. Emellett megismerkednek a zenei szakkifejezésekkel, vagyis lényegében olaszórán vesznek részt.

Arról, hogyan lehet és érdemes karbantartani a hangszereket, Szomor István gordonkaművész, a zeneiskola igazgatóhelyettese tartott izgalmas előadást, több, a csellók javításához használt eszközt is felvonultatva. Monostori Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia adjunktusa pedig Chopin műveinek különleges keletkezési körülményeiről mesélt a gyerekeknek.

A táborozók kézműves-foglalkozáson is részt vehetnek egy segítő szülő révén; Babócsai Réka, az egri színház művésze – Juhász Edit lánya, aki szintén csellózott régebben – játékos színpadi gyakorlatokkal érkezett; Mészáros Zsuzsanna vizuálkulturális szakember pedig városnéző sétára invitálta meg a résztvevőket.

– Nagyon jó érzés így visszatérni Békéscsabára – mondta Pető Áron gordonkaművész, a debreceni szakgimnázium és zeneiskola tanára. Hozzátette, érdekes, izgalmas a másik oldalon állni, és nem diákként, hanem oktatóként visszatérni a békéscsabai intézménybe.

A csellóval kapcsolatban hozzátette, annak idején igazából nem hangszert, hanem Juhász Edit személyében pedagógust választott.

– Olyan, mintha hazajönnék, volt időszak, hogy szó szerint a zeneiskola épületében laktam – mesélte Ujházi Gyöngyi gordonkaművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művésze, a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanára. Hozzáfűzte, először zongorázni kezdett, majd hegedült is, de egyik sem nyerte el igazán a tetszését. Aztán csellózni tanult, és elég hamar ráérzett, onnan pedig nem volt visszaút.

A tábor vendége, Monostori Gábor zongoraművész hozzátette, máskor is sokat volt és van csellisták között. Egykor ő is csellózott a zongora mellett, ám végül a zongorát választotta.

Csütörtökön este a stégnél koncerteznek

Juhász Edit elmondta, hogy a héten nemcsak egyéni órákra, hanem közös kamarazenélésre is van lehetőségük a résztvevőknek. A művésztanárok mindennap tematikus hangversenyt adnak, és most először szabadtéren is megmutatkoznak csütörtökön 19 órától a Csabagyöngye Kulturális Központ melletti stégen. Az ingyenes rendezvényen csak cselló-kamarazene hangzik el, Babócsai Réka színész pedig verssel, prózával teszi színessé a műsort.