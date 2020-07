A jövő híres írói érkezhetnek Gyulára

Kárpát-medencei Irodalmi Gálát rendeznek a Gyulai Várszínház idei évadának részeként pénteken este a Várszínpadon. Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia előadásán az országosan ismert író-oktatók, például Nagy Koppány Zsolt és Zalán Tibor mellett olyan fiatalokat láthatnak-hallhatnak az érdeklődők, akik talán a jövő leghíresebb magyar írói lesznek.

A főváros után Gyula az Előretolt Helyőrség Íróakadémia legfontosabb bázisa, itt tartjuk legrangosabb rendezvényünket, az éves szabadegyetemet, és gyakran veszünk részt közönségtalálkozókon, rendhagyó irodalomórákon – nyilatkozta hírportálunknak Orbán János Dénes, az est szerkesztő-műsorvezetője, József Attila-díjas és a Magyarország Babérkoszorúja díjjal elismert író-költő. Mint kiemelte, a Várszínházzal is együttműködnek, a teátrum igazgatója, Elek Tibor az íróakadémia kritikusi műhelyét is vezeti.

– Nagyon szeretjük ezt a pompás várost és kulturált közönségét – hangsúlyozta. Kérdésünkre Orbán János Dénes szólt arról is, hogy az Íróakadémia idén szeptemberben már az ötödik évfolyamot indítja.

– A magyar irodalom utánpótlásáról gondoskodunk: pályakezdő fiatalokat tanítunk verset, prózát, drámát, esszét és kritikát írni, segítjük őket szépírói kiteljesedésükben, tudással, menedzsmenttel, ösztöndíjjal, publikálási lehetőségekkel. Könyvkiadással is foglalkozunk – tette hozzá. – A gyümölcs elkezdett beérni: eddig kilenc debütkötetet publikáltunk, de az elkövetkező hónapokban 18 fog megjelenni, így bizony már egy új írónemzedékről beszélhetünk. Úgy látjuk, hogy egy évtized alatt – ebből négy és fél év telt már el – mintegy 60-70 új, professzionális írónk lesz az íróakadémiának köszönhetően. Egy ekkora csapat garantáltan biztosítja néhány évtizedig a minőségi magyar szépirodalmat, és remélhetőleg ők is kinevelik majd a maguk utódait.

A pénteki előadással kapcsolatban hangsúlyozta, jó és érdekes irodalom fog elhangzani: – Két évvel ezelőtt is hatalmas sikert arattunk a Várszínházban, azóta még sokat fejlődtünk. Az Íróakadémia célja, hogy tagjai – pályakezdők, haladók és profik – olyan irodalmat műveljenek, ami fajsúlyos, de közérthető és szórakoztató is. Az olvasónak írunk, nem a szakmának.

A részletekkel kapcsolatban megtudtuk, az országosan ismert író-oktatók, például Nagy Koppány Zsolt és Zalán Tibor mellett olyan fiatalokat láthatnak-hallhatnak, akik talán a jövő leghíresebb magyar írói lesznek. Mint például Bék Timur, aki az ünnepi Bárka-esten Békéscsaba polgármesterétől különdíjat vehetett át, vagy a békéscsabai származású Vöröskéry Dóra. Gál János és Pejin Lea pedig nemcsak izgalmas irodalmat művelnek, de kiváló muzsikusok is, amit ezen az estén is bizonyítani fognak. – Aki eljön, és megtapsolja a fellépőket, az célt ad ezeknek az ifjaknak, és hozzájárul ahhoz, hogy évtizedek múlva is legyen még magyar irodalom – fogalmazott Orbán János Dénes.