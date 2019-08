Szombaton kezdődik a Bujtor István Filmfesztivál

A rendezvényen a filmvetítések mellett egyebek mellett színházi előadásokkal, emlékkiállítással, szabadtéri koncertekkel és ételkóstolóval is várják az érdeklődőket.

A filmes eseményt négy kategóriában: játékfilm, dokumentum- és ismeretterjesztő film, animációs, fikciós és kísérleti rövidfilm, továbbá versfilm kategóriában hirdették meg – mondta el Lutter Imre előadóművész, fesztiváligazgató az M1 aktuális csatornán kedden.

Hozzátette, hogy

a nyilvános vetítésre kerülő filmeket százhat alkotás közül választották ki, Magyarországról és külföldről is neveztek be a versenyre filmeket. A Janisch Attila vezette zsűri összesen 52 filmet választott be a versenyprogramba.