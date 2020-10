Visszaáll az eredeti menetrend a megyei vonalakon is

Csütörtöktől visszaáll az eredeti menetrend tíz vonalon – így a Vésztő-Szeghalom-Gyoma és a Püspökladány-Szeghalom-Kötegyán vonalakon is –, mivel a megrendelő minisztérium és a vasúttársaságok felülvizsgálták a nyáron bevezetett járványügyi ütemezést. A települések szerint fontos, hogy megmaradhasson a vasúti közlekedés lehetősége.

Az ideiglenes járványügyi menetrendet június 6-án vezették be, és a vonatok helyett pótlóbuszok szállították az utasokat. Ez a helyzet szűnik meg mától, visszaáll a megszokott ütemezés a Békés megyét is érintő, így a Vésztő-Szeghalom-Gyoma, a Püspökladány-Szeghalom-Kötegyán és az Orosháza-Szentes-Kiskunfélegyháza vonalakon is. A Mezőtúr-Szarvas-Mezőhegyes között augusztus elsején állt vissza a régi menetrend.

Méhkeréket is jelentősen érintette a korábbi változás, valamint érinti a mostani módosítás. Tát Margit polgármester hangsúlyozta, ismét 11 vonatpár közlekedik a Kötegyán és Püspökladány között, a 128-as vonalon, Méhkeréket is érintve. Elmondta, az elmúlt hónapokban a 11 vonatpárból mindössze kettő közlekedett a teljes szakaszon. A pótlóbuszok pedig nem a vasútállomásokon álltak meg, hanem egy-egy kijelölt buszmegállóban.

– Méhkerékről mind Békéscsaba-Szeged, mind pedig Szeghalom-Debrecen irányába sokan közlekednek, legalább húsz embernek a mindennapi munkába járás eszköze a vonat, ehhez jönnek hozzá a diákok és az idősek. A korábbi korlátozással mindenkinek felborult az élete, sokan kétségbe estek – folytatta. Hangsúlyozta, egy példaértékű összefogás eredménye, hogy október 1-jétől visszaáll a régi menetrend, rengeteg kérelmet írtak a döntéshozóknak.

Hiszen a településvezetők azonnal léptek, keresték a vasúttársaság vezetését, a szaktárcát és dr. Fónagy János miniszterelnöki biztost. A sarkadi kistérség polgármesterei közös nyilatkozatot is tettek, annak ellenére, hogy a vasútvonal nem érinti az összes települést. Emellett felkérték dr. Kovács József országgyűlési képviselőt, hogy segítsen a komplex programmal fejlesztendő járásban élők érdekeit képviselni, hiszen itt egy munkahely elvesztése hatványozottan okoz problémát.

Vésztőt duplán érintette a korlátozás, ugyanis mind a 127-es Vésztő-Gyoma, mind a 128-as Püspökladány-Szeghalom-Kötegyán vonalon főleg vonatpótló buszok szállították az utasokat. Karakas Anikó polgármester hangsúlyozta, egy település színvonalát, élhetőségét emeli, ha nemcsak busszal, hanem vasút révén is megközelíthető, ha több alternatíva is adódik.

Lényeges szerinte az is, hogy vonaton biciklit, nagy csomagokat is lehet szállítani, az utasok el tudnak közben menni mosdóba, buszon erre nincs lehetőség. Az sem mellékes, hogy amikor a járványügyi menetrend volt érvényben, és pótlóbuszok vitték az utasokat, akkor a vésztőieknek hosszabb menetidővel kellett számolniuk.

Kiemelte, Vésztő 130 éve vasúti csomópont, a tradíciót meg kell őrizni. Egy korábbi határon átnyúló pályázat arról szólt, hogyan lehetne a vasúti közlekedést újraéleszteni Nagyvárad felé. Szerinte a térség fejlődése érdekében érdemes lenne egy ilyen beruházásban gondolkodni, hiszen a körösladányi és szeghalmi gyárakból az áruszállítás megoldott lenne vasúton is. Emellett a vésztői, kótpusztai ipari park számára ugyancsak fontosak a sínek, sok áru szállítása olcsóbb és könnyebb.