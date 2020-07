Világbajnokokkal táboroztak a gyerekek Dánfokon

Világbajnok horgászok és kiváló szakemberek tartottak érdekes gyakorlati bemutatókat a Körös-vidéki Horgász Egyesületek (KHESZ) hagyományos dánfoki nyári programján a résztvevő 8-15 éves gyerekeknek. A fiatalok valóban a jövő reménységei, hiszen például 8 kilós amurt is sikerült a partra emelniük.

– Az egész héten át tartó eseménysorozatra azokat a diákokat hívtuk meg, akik a térségi vagy városi gyermeknapi versenyeken dobogós helyezéseket értek el – tudtuk meg Nemes Attilától, a KHESZ ügyvezetőjétől. Mint elmondta, Szarvastól Gyomaendrődig, Gyulától Sarkadig, Békéscsabától Orosházáig, a megye számos településéről érkeztek fiatalok a tábornak helyet adó Békés-Dánfokra.

– Nagyon összetartó csapat, kiváló közösség jött össze – árulta már el hírportálunknak a 14 éves békéscsabai Karácsonyi Dávid. – Mindenben segítjük egymást, a tapasztaltabbak megmutatják a fiatalabbaknak, amit még nem tudnak.

Dávid egyébként ifjú kora ellenére már sokat megélt pecásnak számít, hiszen hároméves kora óta, 11 éve horgászik. Legnagyobb fogása egy unikumnak számító 8 kiló feletti ponty az Élővíz-csatornából, de a táborban is ő számít az idei rekordernek egy 7 és 8 kiló közötti amurral. A fiatalember kérdésünkre elmondta, Dánfokon kicsit olyan az élelmezés, mintha ötcsillagos séfek főznének rájuk. A harcsapaprikásról a halászléig számos ínyencség kerül az asztalra: – Minket nem is kell nógatni, egész nap a természetben vagyunk, farkasétvággyal eszünk – tette hozzá.

Nemes Attila ennek kapcsán kiemelte, a horgászat népszerűsítése mellett valóban fontos céljuk, hogy a hagyományos halételek mellett egyéb, természetesen szálkamentes különlegességekkel, például haltortillával és csilis babos hallal is megismertessék a gyerekeket.

Persze a főszerepet a horgászat, a természet, a valódi élményeken alapuló időtöltés adja. A gyerekek belekóstolhattak a finomszerelékes, a feeder botos, a legyező, a pergető és kuttyogató harcsahorgászatba is. Ebben olyan kiválóságok segítették a gyerekeket mint Szilvási Szilárd és Deli Ibolya világbajnokok, Pelle Zsolt és Dusek András, a témák kiváló szakértői.

Dr. Gorda Sándor a trópusi éghajlat olyan egzotikus folyóinak halairól tartott előadást, mint a Mekong. Sallai Zoltán halfauna-kutató közreműködésével pedig elektronikus eszközökkel felmérték a közeli szivornyában található halfajokat. Látókörükbe került domolykó, süllő, balin, keszeg és az egészen ritka sujtásos küsz is. Csaba Mihály halőr a víz és vízpart állat- és madárvilágát mutatta be a gyerekeknek. Érdekesség, hogy a fiúk mellett nagyon sok lány is részt vesz a táborban.