Trianonba hajózik a kapitány és legénysége a Szalontával

Hajós trianoni emléktúrára indul csütörtökön Józsa Péter hajóskapitány és kétfős legénysége. A Békés megyei hajósok már korábbi túráikkal bizonyították, hogy lakóhelyükről vízen haladva is el lehet érni a Fekete-, illetve az Északi-tengert. Az expedíció résztvevői azt tervezik, hogy a Szalonta nevű vízi járművükkel Versailles-t érintve, most egészen az Atlanti-óceánig hajóznak.

– Szalonta végre vízen, besólyáztam Békésen néhány próbaútra. Apróbb munkálatokat még elvégeztem rajta, de gyakorlatilag útra kész. A nyugat-európai határhelyzet rendezett, zöld utat kaptunk, ezért július 30-ra tűztem ki az indulás időpontját. Így van esély arra, hogy a korábban tervezett június 4-e helyett augusztus 20-ra, Szent István ünnepére, Trianonba érjünk. Végül is a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét a nemzeti összetartozás esztendejévé nyilvánították, így nagy és egyedülálló vállalkozásunk mégsem marad el. Lassan kezd dolgozni az adrenalin, már alig egy hetet kell csak aludnunk az indulásig – osztotta meg hírportálunkkal a hajós.

A tervek szerint a Kis-Trianon palota előtt helyezik el az elcsatolt területekről összegyűjtött marék földeket a magyar zászlóval együtt, majd útjuk az Atlanti-óceánhoz vezet.

– Így válik teljessé „a Körösöktől az Óceánig” szép eszméje – fogalmazott az út ötletgazdája, a Szalonta kapitánya. A megközelítőleg 2,5 ezer folyamkilométer hosszú expedícióra ketten kísérik majd el. Egyik társa a gyomaendrődi Szilágyi Ferenc lesz, akivel ez a harmadik közös útjuk, míg Karsay Péter Párizsban fog csatlakozni hozzájuk, aki a Magyarok Világszövetségének az elnökségi tagja.

– A hajón való tartózkodás egy igen szűk élettér, két hónapon át öt négyzetméteren kell osztoznunk, elkerülhetetlenek az összetűzések, de azokon túl kell jutni. Azt szoktam mondani, hogy a hajózás mindenkiből kihozza a rosszat és a jót is, vagyis a valót. Ezért fontos, hogy szolidárisak legyünk a természettel és persze egymással, mivel magunkra vagyunk utalva, és sokszor az életünk múlhat azon, mennyire tudunk együttműködni – emelte ki a kapitány.

Még télen elkészült a közel százhúsz oldalas útvonalterv, mely szerint Németországban, Koblenzben fognak vízre szállni, ott, ahol a Mosel a Rajnába ömlik.

– Azért itt, mert idáig már eljutottunk hajóval Békésből. A Moselből a Marne-csatornába érkezünk, majd a Marne-ba, ami belefolyik a Szajnába. Ezt követően délre vesszük az irányt a burgundiai csatornán keresztül, melyen haladva egészen Marseille-ig jutunk. Itt egy másik csatornán keresztül, nyugat felé siklunk a vízen, ez vezet majd ki minket a Garonne folyón keresztül az Atlanti-óceánhoz, küldetésünk végcéljához – ismertette az útvonaltervet Józsa Péter.

Mint megtudtam, a Békéscsabán élő író, műfordító már gyerekkora óta hajózik. Édesapjának volt egy vitorlása a Balatonon, így akkoriban minden nyarat ott töltöttek a hajón. Később ez megszakadt, majd mikor már felnőttek a gyermekei, úgy döntött, a vizek meghódításába kezd.

– Az örökségemből vettem a Szalonta nevű, hét és fél méteres hajómat, ami ideális ezekre az utakra, vizekre. Az elmúlt évek alatt pedig már tengeri végzettséget is szereztem. A Földközi-tengeren és az Adrián is sokat hajóztam. Egyszer Méder Áronnal, aki egyedül körbehajózta a földet, egy földközi-tengeri vitorlás túrán is részt vettem – mesélte a hajós.