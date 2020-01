Tomi a veszprémi gálán is óriási tapsot kapott

A békési ifj. Mahovics Tamás részvételével, telt ház előtt rendezték meg a Fölszállott a páva gálaműsorát a napokban a veszprémi Hangvilla kulturális központban.

Tomi magyarpalatkai férfitáncokat és dévaványai pásztortáncokat adott elő a nézők elismerése mellett.

– Most is rendkívül értő közönség jött össze, és jóleső érzés volt, hogy már színpadra lépésekor óriási taps fogadta a fellépőket – számolt be tapasztalataikról Mahovics Tamás, a táncos tehetség édesapja.

A fiatalember számára a fellépés mellett óriási élmény volt, hogy találkozhatott barátaival, akikkel már régen ismerik egymást, és a Fölszállott a pávában is együtt szerepeltek. Fellépett Hajdu-Németh Balázs és Ilona, Bistey Boglárka és Farkas Regő László, a Szejke Barka testvérpár, a Komári Puják és a Szinvavölgyi Prücskök, valamint Hajdu-Németh László és Csapodi Tádé hegedűs prímások. A gyerekek örömmel köszöntötték egymást, fontos volt számukra, hogy újra együtt tölthettek egy kis időt.

Ifj. Mahovics Tamás a Duna televízió Fölszállott a páva című műsorának tavalyi gyermekévadában a táncosszólista- és táncospár-kategóriában a legjobb szólistaként végzett.

– Sok tapasztalatot, új barátot szereztem, és örülök, hogy sikerült ráirányítanom a figyelmet a megyei néptáncokra – nyilatkozta Tomi, akinek a műsor óta eltelt időszakban az átlagosnál is több felkérése van.

Közben pedig már újabb terveket is kovácsolnak. Várhatóan tavaszra létrehozzák a Mahovics-OK társulatot, amelyben édesapjával, a néptáncpedagógus Mahovics Tamással közösen adnának húszperces műsorokat. Tomi a versengés ellenére a tanulásra is odafigyel, úgy tűnik, a félévi bizonyítvány jó eredménnyel zárul majd.

Emellett hamarosan elkezdi a felkészülést a Tedd ki a pontot! elnevezésű országos legényesversenyre. A budapesti megmérettetést áprilisban rendezik, és a fő témát éppen a magyarpalatkai táncok szolgáltatják, amellyel a tehetség régebb óta foglalkozik. A júniusi szarvasi Országos Gyermektáncfesztiválra pedig ismét Békés megyei táncokkal áll majd színpadra.

Előzmények:

Hamarabb tanult meg táncolni, mint járni ifj. Mahovics Tamás

Pénteken este újra szoríthatunk az ifjú békési néptáncosnak

Biztos továbbjutó a békési ifj. Mahovics Tamás

Békés megyét képviseli ifj. Mahovics Tamás

Továbbjutott a döntőbe ifj. Mahovics Tamás

Péntek este a fináléban szurkolhatunk a békési néptáncosnak

Második helyezett lett a békési ifj. Mahovics Tamás

Mahovics Tamás köszöni a szurkolást