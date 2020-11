Teljes ráncfelvarráson esett át a csabai Colosseum

Befejeződött a napokban a városi sportcsarnok, a „békéscsabai Colosseum” mintegy 1 milliárd forintos korszerűsítése: megújították a küzdőteret, a fény- és hangtechnikát, hatalmas eredményjelzőt szereltek a falra, rendbe tették a fűtési és hűtési rendszert, a vizesblokkokat, illetve húsz, háromcsillagosnak megfelelő szállodai szobát alakítottak ki – ismertette a helyszínen csütörtökön Varga Tamás alpolgármester és Marik Tibor projektvezető, a polgármesteri hivatal munkatársa.

Teljes felújításon esett át a játékosbejárónál lévő recepció, valóban olyan, mintha egy igényes szállodába csöppenne a látogató. A versenyzők, csapatok számára egy kulturált váróterem is rendelkezésre áll. Az egész létesítményben kamerarendszer működik, a recepcióról megfigyelhetők a bejáratok, a folyosók, illetve a lelátók is. Minden eszköz rögzít, és a felvételek akár 72 órára visszamenőleg is visszanézhetők.

Ahogy rendbe tették a lelátókat – fehér és lila székeket helyeztek fel, összesen mintegy kétezer nézőt fogadhat majd a városi sportcsarnok –, úgy megújították a küzdőteret, a padlót is. A falra szerelt hatalmas, csaknem 20 négyzetméteres eredményjelzőn szinte bármit lehet majd vetíteni, például be lehet mutatni a játékosokat, reklámok is futtathatók.

Az A és a B oldali bejáratoknál az lehet a látogató érzése, mintha nem is az eddigi városi sportcsarnokba lépne be, csak a márványburkolatok emlékeztetnek a múltra.

Érdekesség, hogy a fények színei egy távirányító segítségével állíthatók, a röplabdások meccseinél kéken, a kézilabdások mérkőzéseinél pedig lilán világíthatnak.

A vívócsarnok felőli oldalon a tervek szerint egy sportmúzeum is helyet kap, felelevenítik majd az elmúlt évek, évtizedek jeles eseményeit, eredményeit, többek között relikviákkal. Természetesen a mosdók sem maradtak ki a munkálatokból – valóban 21. századi körülményeket teremtettek –, illetve a sportorvosi rendelő nemcsak költözött, tágasabbá is vált, váró részleget is kapott.

Az első emelet továbbra is a röplabdások, a BRSE, a második emelet pedig a kézilabdások, az NKSE birodalma. Az első emeleten vannak VIP részlegek is, ahol sajtótájékoztatókat, rendezvényeket lehet tartani. Ugyancsak az első szintre költözött a konditerem – oda, ahol korábban a dzsúdósok voltak –, fogadóteret, valamint külön női és férfi öltözőt alakítottak ki, illetve szauna és szolárium szintén szerepel a tervek között.

A két szinten összesen húsz szobát alakítottak ki, amelyekbe kártyákkal lehet belépni, háromcsillagos színvonalnak felelnek meg. Komfortos ágyak, beépített és éjjeli szekrények, mini hűtőszekrények várnak a vendégekre, illetve mindegyik szobához tartozik külön fürdőszoba mosdóval. Bár központi a fűtő-hűtő rendszer, a termosztát segítségével egyénileg is be lehet állítani a szobában a hőmérsékletet.