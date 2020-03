Széken hintáztak a gyulai diákok, beütötték a fejüket

Két nap alatt kétszer kellett egy-egy olyan diákot kórházba szállítaniuk a közelmúltban a gyulai mentőknek, akik hintáztak a székükön az iskolában, majd elestek, és fej-, illetve koponyasérülést szenvedtek. Az országos adatok szerint a lépcsőkön való futkározásból adódó balesetek mellett ezek a leggyakrabban előforduló ilyen jellegű problémák az iskolákban. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a fejsérüléseket mindig érdemes komolyan venni, és azokkal felkeresni az orvost.

Az esésekről szóló információinkat Schneider László, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Régió Gyulai Mentőállomás állomásvezető mentőtisztje is megerősítette. A szakember elmondta, mindkét fiatalt kórházba kellett szállítani koponya-, illetve fejsérülések miatt. Schneider László kérdésünkre kiemelte: szerencsére ilyen jellegű balesetek nem fordulnak elő túl gyakran a működési területükön. Ugyanakkor a múlt héten még egy némileg hasonló eset is történt, akkor egy harmadik fiatal radiátorba verte be a fejét az egyik oktatási intézményben, őt is kórházba vitték.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke, gyermekorvos lapunknak elmondta, nagyon veszélyes széken hintázni, illetve olyankor is előfordulnak fejsérülések, amikor az osztálytársak viccből húzzák ki a széket a másik alól. A szakember mindkét dologtól óva intette a fiatalokat.

– Az ilyen esések nagyon súlyos koponya- és gerincsérüléseket okozhatnak, amelyek rossz esetben akár maradandóak is lehetnek – ecsetelte. – Nyaki és gerincproblémák ugyancsak kialakulhatnak. Éppen ezért fontos, hogy lehetőség szerint az összes fórumon felhívjuk a figyelmet arra, hogy a széken való hintázás és a poénnak szánt székkihúzások milyen súlyos dolgokat hozhatnak magukkal. Természetesen ebben nemcsak a pedagógusoknak, hanem a szülőknek is óriási szerepük van. Érdemes ezekről a dolgokról beszélgetni otthon a gyerekekkel, mert ezzel számos veszélytől óvhatjuk meg őket.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kérdésünkre általánosságban kifejtette, az óvodákban is előfordulnak balesetek. A nevelési intézményekben legtöbbször mászókákról, hintákról esnek le a gyerekek, és ütik meg magukat. Tavasszal óhatatlanul előfordul, hogy különböző gombák nőnek ki az óvodák udvarán, amelyeket a kíváncsi óvodások néha megkóstolnak, és ismeretlen növények leveleit ugyancsak előszeretettel ízlelik meg a kicsik. A szakember ebben az esetben ugyancsak azt tanácsolta, hogy beszélgessünk minél többet a gyerekekkel a prevenció érdekében.

Az iskolákban sportolás, elsősorban a focizás közben történnek balesetek: gyakorlatilag szinte bármi előfordulhat, hogy a gyerekek, fiatalok összefejelnek, összerúghatnak. Utóbbi következtében sérülhet a boka, a térd vagy az ízületek. A lépcső sem jelent biztonságos terepet, nem egyszer előfordult, hogy a diákok versenyt futottak ott, vagy éppen több fokot ugrottak át egyszerre. Ilyenkor könnyen megeshet, hogy elcsúsznak, elesnek, akár a fejüket is beüthetik. A szakember felvetésünkre elmondta, ha a gyermek az esés következtében elvesztette az eszméletét, minden esetben orvoshoz kell vinni. Egyébként országos elemzések is arról szólnak, hogy a széken való hintázás miatt kialakult sérülések fordulnak elő leggyakrabban.