Orvos-jogász konferenciát tartottak a törvényszéken

Az elmúlt évekre visszanyúló hagyományoknak megfelelően immár ötödik alkalommal rendeztek a Gyulai Törvényszéken orvos-jogász konferenciát.

A csütörtökön megtartott igazságügyi konferenciát és akkreditált továbbképzést a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikája, a European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) magyar tagozata, a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete, a Szegedi Akadémiai Bizottság Reprodukciós Egészség Munkabizottsága, a Diczfalusy Alapítvány és a Gyulai Törvényszék közösen tartotta. A „Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban” című konferencia még 2015-ben indult, és azóta is töretlen sikernek örvend. Az ünnepélyes megnyitón dr. Bagdi Árpád Gyula és Prof. Dr. Németh Gábor kiemelte, hogy a korábbi rendezvények során az orvos és jogász társadalom tagjai között egy építő jellegű párbeszéd kezdődött el.

Az eddigi konferenciák tapasztalatai tükrében nem vitás, hogy a két hivatás gyakorlóinak munkája számos ponton találkozik egymással. Hiszen az orvosok igazságügyi szakértőként kapcsolódnak az igazságszolgáltatáshoz, tudásuk és szakmai tapasztalatuk révén segítik a bíróságok ítélkezési tevékenységét, míg a másik oldalról az orvosi tevékenységgel együtt járó hatalmas felelősségnek számos büntetőjogi és polgári jogi vetülete adódhat.

Az előadásokon szaktekintélynek számító, gyakorló jogászok és orvosok igyekeztek rávilágítani a két hivatás gyakorlása során felmerülő tapasztalatokra, így a résztvevők többek között az otthonszülés, valamint a családközpontú szülés nehézségeiről, az orvosszakértői bizonyításról, a magzat monitorozásának kérdéseiről és az ultrahangvizsgálatok szerepéről, a kártérítési perek bírói gyakorlatáról, az orvosi felelősségről, valamint a várandósgondozás fontosságáról hallhattak előadást. A rendezvény célja elsődlegesen az volt, hogy a bírósági eljárásokban közreműködő jogászok, valamint az igazságügyi orvosszakértők és maguk az orvosok is megismerjék egymás álláspontját. Így a szereplők álláspontjai közelebb kerülhettek egymáshoz, tapasztalatokat gyűjthettek – tájékoztatott közleményében a Gyuali Törvényszék.