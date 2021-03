Online térbe helyezték át az irodalmi előadást

Online előadást tartott hétfőn este dr. Szilágyi Zsófia, a Szegedi Tudományegyetem Irodalmi Tanszékének egyetemi tanára E megtöretett kis trianoni csonka hazában címmel.

Mivel a Jókai színház a pandémia miatt zárva tart, így a szervezők online térbe helyezték át a méltán népszerű Mindentudás Színházi Egyetemének legújabb programját.

– Sajnos a koronavírus-járvány felülírta a tavalyi évünket. Ezért úgy döntöttünk, online térben tartjuk meg az előadásainkat. Mondhatni, a hétfő este egyfajta próba volt a számunkra, hiszen ez volt az első alkalom, hogy online jelentkeztünk a programsorozatunkkal – emelte ki Kovács Edit, színművész, esztéta, a program ötletgazdája.

Mint mondta, Dr. Szilágyi Zsófia, – aki már többször járt Békéscsabán – ezúttal az első világháború utáni, a spanyolnáthától terhes időkbe kalauzolta hallgatóit. – Az egyetemi professzor közel egy órás, korabeli képekkel illusztrált előadásában arra vállalkozott, hogy Móricz Zsigmond életművén keresztül bemutassa, milyen hatása volt Trianonnak az irodalomra. Miközben számtalan eddig ismeretlen életrajzi momentumot, eseményt osztott meg a íróról az érdeklődőkkel, amelyekről eddig csak kevesen hallottak – ismertette az esztéta.

Hogyan élte meg Móricz Zsigmond 1920-ban, amikor kihirdették a trianoni békeszerződést? Miként foglalkozott műveiben ennek a döntésnek a következményeivel? Mit érzett, gondolt arról, hogy szülőfaluja, Tiszacsécse 1920 után határfaluvá változott? Többek között ezekre a kérdésekre kaptak választ azok, akik dr. Szilágyi Zsófiával tartottak hétfőn este.

– Móricz Zsigmond a Kosztolányi Dezső szerkesztette Vérző Magyarország antológiába is adott novellát (ez volt az Egy akol, egy pásztor), de ezen kívül is számos műve kapcsolódik valamilyen módon a trianoni határrendezés kiváltotta fájdalomhoz, a döntés következményeihez. Írói válaszként fogható fel például a Légy jó mindhalálig, a Tündérkert és A boldog ember is, amelynek utolsó mondatából évtizedeken át kihagyták a címbe is beemelt szavakat. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a rejtélyes Julianus barát túrákról sem, melyekről azt hiszem, a Móricz Zsigmondot jól ismerők is csak keveset tudnak – hangsúlyozta dr. Szilágyi Zsófia.