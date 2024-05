Sok mindenre gondoltam, de arra nem, hogy nem találok parkolóhelyet a Csabai Rendezvénypajtánál hétfőn délelőtt. A magyarázat aztán roppant egyszerű volt, a Pajta mellett a külső parkolót is teljesen elfoglalták a veterán járművek. Rengeteg látogató érkezett, kicsik, nagyok, családok egyaránt. A programot a Békéscsabai Ipartestület Veterán Motoros Klubja szervezte, Diószegi Gyula elnök vezetésével.

Herczeg Tamásnak a Zaporozsec, vagyis a Zápor Jóska is bevillant

– Én egy Dnepr K 750-es, 63 éves, oldalkocsis, 350 kilós motorral érkeztem – mutatta a járgányt az elnök. – Jelentős ráncfelvarráson esett át, mint a legtöbb veterán jármű. Első pöccre indul, meghálálja, hogy szinte naponta udvarolok neki, simogatom, ennek a motornak lelke van.

A Dnepr mellett egy Pannónia T1-es állt, a békéscsabai Baráth István tulajdona. – A Pannónia idén 70 éves, 54-ben gyártották az elsőt – ecsetelte. – Az itt kiállított járgány ugyanúgy 64-es évjáratú, mint jómagam.

A szintén Alföldi Károly egy 52 éves MZ Trophy, oldalkocsis motorral futott be, és a beállás után a műsorvezetői teendőket is ellátta. Beszélgetett többek között Herczeg Tamással, Békéscsaba országgyűlési képviselőjével is, aki elárulta, hogy régen, a szomszédban mindig megcsodálta a Pannónia motort, édesapjának egy Zaporozsec gépkocsija volt, amit akkoriban Zápor Jóskának is hívtak, és akár a szántáson is átment.

A képviselő sajátként már egy I-es VW Golffal járt, szinte hozzánőtt. Maga bütykölte, szerelte, ha valami meghibásodott rajta, vagy gyertyát, kereket kellett cserélni. A benzin kifogyását egyféle módon jelezte az autó: leállt. Így járt Herczeg Tamás a békéscsabai, jaminai hídon felfelé is, nehéz volt feltolni, lefelé már fékezni kellett.

– Jó hangulatú, érdekes a rendezvény, nemcsak a járművek sorakoznak fel, hanem a tulajdonosaik is itt vannak velük, beszélgetnek egymással és a kíváncsi látogatókkal is – ecsetelte az országgyűlési képviselő.