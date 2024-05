Beol podcast 1 órája

Estimese – vendégünk Zsombok Réka

A Hír FM vendége Zsombok Réka, vagyis Zséka volt. Talán nincs olyan ember Békéscsabán és Békés megyében, aki ne találkozott volna már a nevével, de jó pár éve országosan is ismert és elismert előadó, énekes. 2019-ben a A Dal című műsorban is feltűnt az Acoustic Planet nevű formációval, ahol rögtön el is hozták az ezüstérmet. Zsombok Rékával Gyemendi Réka beszélgetett.

