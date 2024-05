A Munkácsy Emlékház vezetője, Laszkó Tímea elmondta, többféle programmal várták a látogatókat a 30. születésnap alkalmából. A játszóházban lepkéket és képeket készíthettek a gyermekek, akik számára festőállványok is rendelkezésre álltak, hogy alkothassanak. Az időszaki kiállításoknak teret adó térben Mester Gábor gyűjteményéből, pipákból nyílt kiállítás, míg a kerítésen fotók segítségével elevenítették fel, hogy mi történt az elmúlt három évtizedben. Az érdeklődők megkóstolhatták Munkácsy Mihály kedvenc ételét, a túrós csuszát, illetve születésnapi tortát is szeleteltek a számukra.

Változatos programokat kínáltak az érdeklődőknek a Munkácsy Emlékház születésnapján. Fotó: Licska Balázs

Huszonegy eredeti festményt mutat be a Munkácsy Emlékház

Mészáros Zsuzsanna, a Munkácsy Emlékház egykori vezetője elmondta, a város hatalmas áldozatot hozott harminc éve. Bár volt Munkácsy Mihály Múzeum – igaz, az a megyéhez tartozott akkor –, úgy döntöttek, hogy legyen egy emlékház is, amely kimondottan a városé. Az épület annak idején pártházként szolgált, és úgy gondolták, hogy kiürítenek pár termet, de végül kiköltöztették teljesen, és próbálták visszaállítani az egykori miliőt. Fantasztikusan kitalálták, hogy mi legyen benne, és az Iparművészeti Múzeum közreműködésével úgy válogattak a Magyar Nemzeti Galéria anyagából, hogy a 21 festmény között legyenek a festőfejedelemtől korai és érett művek is. A Munkácsy Emlékház harminc éve nyílt meg, Göncz Árpád köztársasági elnök is itt volt.

Mészáros Zsuzsanna, a Munkácsy Emlékház egykori vezetője visszaemlékezett az elmúlt harminc évre. Fotó: Licska Balázs

Mészáros Zsuzsanna hozzátette: 1999-ben került a Munkácsy Emlékházba, és kiváló kapcsolatot alakítottak ki az iskolákkal, és a tanulóknak, no meg persze az érkező csoportoknak bemutatták Munkácsy Mihályt, megismertették őket az egykori kisnemesi világgal. Visszaemlékezett az időszaki kiállításokra, hogy helyi alkotóknak adtak lehetőséget bemutatkozásra a kerítésnél, hogy Munkácsy-díjas művészek érkeztek. Rendezvényeket hívtak életre, könyvbemutatókat és író-olvasó találkozókat szerveztek, és például elindították 2002-ben a Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója című sorozatot is. Munkácsy Mihály születésnapjára mindig különös módon készültek, jelentős művészektől – Csontvárytól Rippl-Rónaiig – hoztak műveket.

Laszkó Tímea, a Munkácsy Emlékház vezetője. Fotó: Licska Balázs

Több mint egy kulturális intézmény

Opauszki Zoltán, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, tíz éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy alakítsanak ki Békéscsabán Munkácsy Mihály örökségét ápoló, bemutató és népszerűsítő Munkácsy Negyedet, amelyet a város és a kormány között 2016-ban született megállapodás, a Modern Városok Program tett lehetővé. A beruházássorozat keretében a Munkácsy Emlékház is megújult, kívül és belül egyaránt. Sőt az emlékház a fejlesztéseknek köszönhetően nem csak egy kulturális intézmény – ahol 21 Munkácsy Mihály-festmény tekinthető meg, ami egyedülálló a világban –, hanem több annál.

Opauszki Zoltán hangsúlyozta, a gasztronómia és az aktív turizmus terén is jelentős szerepet tölt be a Munkácsy Emlékház. Fotó: Licska Balázs

Hangsúlyozta: amikor Gyulát és Békéscsabát turisztikai térségként meghatározták, akkor a kulturális és a gasztronómiai turizmust jelölték ki számára útként. Békéscsaba jelentős lépéseket tett az elmúlt években és tesz most is, hogy minél több turisták csalogasson. Ebben zászlóshajó a Munkácsy Negyed és benne gyöngyszem az emlékház. Kiemelte: a gasztronómiai turizmus kiszolgálása érdekében nem csak cukrászdát alakítottak ki; a pincében, a kolbászdában lehet hungarikum csabai kolbászt vásárolni. De az aktív turizmusban ugyancsak jelentős szereplővé vált a Munkácsy Emlékház. Hiszen itt találkozik a Munkácsy Negyed és a 2023-ban Az év kerékpárútja címet elnyerő Wenckeim turista- és kerékpárút, itt is lehet kerékpárt kölcsönözni.

Olyan enteriőr lelhető fel, mint sehol máshol

Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója pohárköszöntő beszédében felhívta a figyelmet több évfordulóra is: 180 éve született Munkácsy Mihály, harminc éve nyílt meg a Munkácsy Emlékház, a Csabagyöngye Kulturális Központ, az ifiház pedig 25 éve kapta meg az intézményt; és tovább álmodták az álmot. Kiemelte az evangélikus egyházközség szerepét, amely lehetővé tette, hogy eredeti bútorokkal rendezhessék be az emlékházat – hiszen így olyan enteriőr van az emlékházban, mint sehol máshol –; valamint a Magyar Nemzeti Galériáét, amely folyamatosan kölcsön ad festményeket az intézménynek, és így két teljesen különböző Munkácsy Mihály-gyűjtemény tekinthető meg Békéscsabán.