Nyáron sem áll meg az élet Tarhoson

Az önkormányzat korábban nem szervezett ingyenes kirándulásokat. Ez teljességgel újdonságnak számít nálunk, bár azt hiszem, sok más helyen is – árulta el Antal-Berekméri Ilona. A tarhosi édesanya kérdésünkre elmondta, két lányával közösen jártak az önkormányzat által szervezett egyik túra keretében Nyíregyházán, illetve egy másik lehetőségnek köszönhetően Szarvason.

– Mindig jólesik kimozdulni. A nyíregyházi állatkert nagyon érdekes, nem lehet megunni, és Szarvas ugyancsak rengeteg látnivalót kínál – tette hozzá Antal-Berekméri Ilona.

– A lányok két másik programban, az egészségügyi és az indián táborban is részt vettek. Különösen utóbbit nagyon szerették, élményekkel tértek haza. Nekünk, szülőknek pedig segítség, hogy miközben dolgozunk, gyerekeink hasznosan és biztonságosan tölthetik a vakációt.

– Az olyan kisebb helyeken, mint amilyen Tarhos is, sokan azt hiszik, hogy nyáron megáll az élet. Mi viszont éppen azt szeretnénk, ha az év valamennyi szakában lennének programok, működne a közösség – nyilatkozta Kürti Sándor polgármester, aki elmondta, véleménye szerint az összetartozás erősítése hozzájárul a településhez való kötődéshez, a helyben maradáshoz. A részletekkel kapcsolatban kifejtette, a gyerekeknek pályázati támogatással háromszor egyhetes, ingyenes nyári programokat hívtak életre.

– Kézműves-, egészségügyi és indián tábor egyaránt várta a 6-14 éves résztvevőket – ecsetelte. – Minden turnusba 25-25 gyermek kapcsolódott be. A foglalkozások pedig kiegészültek egy-egy teljes napon át tartó kirándulással. A táborlakók Szarvasra, az arborétumba, illetve a Mini-Magyarországhoz, valamint Vésztő-Mágorra látogattak el.

A felnőtteknek és fiataloknak ugyancsak díjmentes kirándulásokat tartottak, Ópusztaszerre, valamint a nyíregyházi állatkertbe, és lesz még hasonló túra Egerbe, valamint év végén a szegedi adventi vásárba. A Tarhos Iskolájáért Közalapítvány pedig Szarvasra szervezett tanulmányutat nemrég.

– Persze ez csak egy része a munkánknak – tette hozzá Kürti Sándor. – Igyekszünk folyamatosan fejleszteni a közmunkaprogramon belül az állattenyésztést. A településvezető megemlítette, hogy öt évvel ezelőtt még több mint negyven közfoglalkoztatott dolgozott a településen, napjainkban már csak tizenhat. Akik kikerültek, azok vagy a piaci szférában helyezkedtek el nem egyszer önkormányzati, polgármesteri segítséggel, vagy kisebb számban nyugdíjba mentek.

Szerdai látogatásunk során mi is láthattuk, amint a közmunkások jelentős része, éppen az egyik helyi vállalkozás által felajánlott, kazalba gyűjtött szénát szedi össze, és viszi az állattartó telepre, amit az egykori Wenckheim magtárnál alakítottak ki. A létesítményben többféle állatot is tartanak – leadásra, eladásra.

A komfortérzet javítása is a cél

Az állattartó telepen ezer fácánt nevelnek, és hamarosan érkezik hatszáz gyöngyös is. A sertésállományt és az anyajuhállományt is folyamatosan bővítik. Az önkormányzat tagja az Országos Sertéstenyésztők Szövetségének, valamint a Juhtenyésztők Országos Szövetségének is.

– Törekszünk a lakosság komfortérzetének javítására is. Az önkormányzat a közelmúltban több mint 8 millió forintot nyert a rendezvénytér felújítására és eszközbeszerzésre, valamint közel 3 millió forintot orvosi eszközök beszerzésre a Magyar Falu Program keretében – hangsúlyozta Kürti Sándor.

Nemrég befejeződött három külterületi út, például a Vizesfásra vezető szakasz felújítása, illetve hamarosan beszereznek egy MTZ-t is majd a 110 milliós projekt részeként.