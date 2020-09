Nőtt, de újra csökken az álláskeresők száma Békésben

Békés megye gazdasági és munkaerő-piaci helyzete is terítékre került csütörtökön a megyei közgyűlés Békéscsabán, a kormányhivatal nagytermében tartott ülésén. Elhangzott: a gyors kormányzati döntések segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat, és bár év elején nőtt az álláskeresők száma, most ismét csökken.

– A gazdaság terén idén fejti ki legpusztítóbb hatását a koronavírus-járvány – mondta dr. Orosz Tivadar. A megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke hozzátette, a mostani helyzet sok korábbi teljesítményt felülír. A gazdasági problémák megoldásában a kamara nagy szerepet vállal, elemzések készülnek, adatokat gyűjtenek, hogy hol és merre tart Békés megye gazdasága. Forgatókönyvek születnek, hogy milyen kormányzati intézkedések szükségesek.

– A gyors döntések segítik a vállalkozásokat – folytatta, hozzátéve, a támogatásokkal megtarthatók a munkahelyek. Békés megyében a kormányzati intézkedések révén 5500 munkahelyet őriztek meg. A kamara legfontosabb terméke a Széchenyi hitel, a megyében 500-600 kártyaigény merült fel 10 milliárd forint értékben. A kamara a gazdaság helyreállítására törekszik, de a kereslet hiánya miatt vannak bajok. A jó teljesítményeket megtörte a vírus, szerinte év végéig nem igazán várható javulás.

Kérdésre beszélt arról, szolgáltatóvá vált a kamara, párbeszédet folytatnak a vállalkozásokkal. Fontosnak nevezte a szakemberképzést, ezen a téren a minőségre kell törekedni, különben Békés megye nem tud kitörni. Csökkent a tanulólétszám, jelentős a lemorzsolódás, mint ahogy a pályát vagy Békés megyét elhagyók száma is. Ugyanakkor örömteli, hogy most többen jelentkeztek technikumba, mint gimnáziumba. Úgy véli, sok a tennivaló, de most jó az irány és a megújult rendszer.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke beszélt az orosházi üvegiparról, ami szinte egyenlő a magyar üvegiparral, és fontos, hogy ismét elindult a szakképzés a városban, hiszen ez teszi lehetővé az ágazat megmaradását, az érték megőrzését. Hozzátette: az elmúlt években erősödő gazdaság, csökkenő munkanélküliség jellemezte Békés megyét. Most, a koronavírus-járvány idején úgy kell garantálni az az emberek egészségét, az életek védelmét, hogy közben a gazdaságot nem szabad leállítani.

Békés megye munkaerő-piaci helyzetéről Pántya Imre, a kormányhivatal főosztályvezetője számolt be. Amíg 2010-ben 28 ezer nyilvántartott álláskereső volt a megyében, addig 2019-re ez a szám 11 ezerre csökkent. A koronavírus-járvány miatt idén év elején emelkedett a munkanélküliek száma, 17 ezerig, de ahogy elindultak a kormányzati intézkedések, mérséklődött is a szám, most 14 ezer körül van. Nem osztotta azt a véleményt, hogy nőni fog az álláskeresők száma a jövőben, de, mint mondta, nehéz jósolni.

Jelezte: van több projekt, amelyek segítik a foglalkoztatást, a vállalkozóvá válást. A gazdasági akciótervnek köszönhetően 322 foglalkoztató 825 millió forint támogatást kapott, ezzel 5411 álláshelyet mentettek meg. A közfoglalkoztatásban jelenleg valamivel több mint 6 ezren vesznek részt, de vannak üres álláshelyek, ha van igény, lehet növelni a közfoglalkoztatottak számát, tehát ez a lehetőség szintén nyitva áll azok előtt, akik elvesztették munkahelyüket.

Kérdésre kiemelte, az elmúlt négy év alatt 100 ezer forinttal emelkedett Békés megyében az átlagkereset, igaz, így is van még lemaradás az országos és a budapesti átlaghoz képest. Hozzátette, a koronavírus-járvány miatt nem csökkentek a fizetések.