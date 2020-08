Négy jelölt indul a polgármesterségért Zsadányaban

Nagyjából egy hónap múlva, szeptember 6-án, vasárnap időközi polgármester-választást tartanak Zsadányban.

Négy jelölt indul a településvezetői székért: Botlik Tibor a Fidesz-KDNP színeiben, Dudás Árpád, Galambosné Marcsó Andrea és Ilyés Lajos pedig függetlenként száll ringbe.

Zsadányban azért van szükség időközi voksolásra, mert a tavaly októberben megválasztott Marton Sándor Roland idén februárban lemondott a polgármesteri tisztségről, így hónapok óta Pikó István alpolgármester vezeti a községet. Úgy volt, hogy a választás április 26-án lesz, ezt azonban felülírta a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet, a hatályos jogszabály alapján akkor nem lehetett időközi voksolást tartani. Egyébként akkor is pont az a négy jelölt szállt volna ringbe a polgármesteri székért, mint most.

A Fidesz-KDNP színeiben induló Botlik Tibor korábban volt alpolgármester is, most pedig kormánypárti önkormányzati képviselő Zsadányban. Dudás Árpád 25 éven át, 1994-től 2019-ig irányította a községet, tavaly tíz szavazattal kapott kevesebbet, mint a győztes Marton Sándor Roland. Galambosné Marcsó Andrea jelenleg önkormányzati képviselő. Ilyés Lajos nincs benne a képviselő-testületben, nem is indult az előző évi választáson.

A helyi választási bizottság nemrég tartott ülésén sorsolással döntött arról is, hogy a polgármester-jelöltek milyen sorrendben kerülnek majd fel a szavazólapokra. Ez pedig a következő lesz: Botlik Tibor (Fidesz-KDNP), Dudás Árpád (független), Galambosné Marcsó Andrea (független), Ilyés Lajos (független).