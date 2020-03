Már sóban tartják a húsvéti sonkákat

Már hetek óta sóban tartják a tradicionális húsvéti sonkákat a Gyulahús szakemberei. Az ínyencségeket ezt követően 24 órán át hideg vízben áztatják, majd füstölik. Az önkormányzati tulajdonú céggel kapcsolatos fontos hír, hogy a kft. tavaly ismét története legmagasabb árbevételét érte el mintegy nettó 6,8 milliárd forinttal.

Az elmúlt években egyre inkább megélénkült a kereslet a hagyományos gasztronómiai termékek, így a tradicionális húsvéti sonkák iránt – nyilatkozta hírportálunknak Hajduk Zoltán. A Gyulahús Kft. üzemvezetője elmondta, a sonkákat náluk a hagyományos módon sózzák, illetve hat héten keresztül tartják sóban szárazon. Kéthetente pedig átforgatják és újrasózzák.

A hatodik hét után 24 órán át hideg vízben áztatják, amivel kiegyenlítik a sótartalmat a külső rétegekben. A finomságok ezután füstölőbe kerülnek, hagyományos hideg füstön, bükkfán 72 órán át füstölik. A sonkák átlagosan 10-12 kilósak, amikor a sóba kerülnek, a füstölés végére harminc százalékot, két-három kilót veszítenek a súlyukból, 8-9 kilósak lesznek.

A Gyulahús hagyományos sonkái egyébként egészben kerülnek ki a boltok polcaira, és a legtöbben egészben is főzik meg az ínyencséget az ünnepen. A cég természetesen nemcsak a húsvétra, hanem az egész esztendőre készül, számos tervet, elképzelést fogalmaztak meg.

– Tavaly mintegy nettó 6,8 milliárdos árbevételt értünk el, ami ötszázalékos emelkedést jelent 2018-hoz képest – tudtuk meg Daka Zsolttól. A Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója ennek kapcsán elmondta, a pontos eredményszámok még nem ismertek, hiszen jelenleg is zajlik az év zárása.

– Szeretnénk, ha az árbevételünk idén is tovább növekedne, és átlépnénk a számunkra bűvös 7 milliárdos határt – tette hozzá a szakember. – Ezzel párhuzamosan arra is törekszünk, hogy értékesített termékeink mennyisége is emelkedjen. Ugyanakkor a gazdasági év a jelenleg is zajló világfolyamatok miatt tele van bizonytalansággal. Emellett a hús világpiaci ára is nőtt, miután Kínában hiány lépett fel sertéshúsból, és a távol-keleti ország azt elsősorban az Európai Unió területéről pótolja. Ez a változás pedig erős árfelhajtó hatással is bír.

Daka Zsolt kérdésünkre hangsúlyozta, mindezek ellenére lát arra lehetőséget, hogy mind belföldön, mind az export terén növekedést legyenek képesek elérni. Felvetésünkre kifejtette: terveik szerint meglévő partnereik esetében tovább emelhetik majd a „boltmélységet”, ez azt jelenti, hogy egy-egy üzletlánc még több boltjában tudnak megjelenni termékeikkel. Ezenfelül újabb partnerekkel szeretnének további szerződéseket kötni 2020-ban.

Az ügyvezető igazgatótól megtudtuk, hogy tavaly is folytatták a korszerűsítéseket. Aprítóberendezést, szeletelő­gépet, anyagmozgató gépeket egyaránt beszereztek 2019-ben, amivel tovább erősítették üzemeik hatékonyságát.

– A 2020-as évben is tervezzük egyes technológiai gépek, berendezések cseréjét, annak érdekében, hogy a jövőben a fogyasztói igényeket minél magasabb szinten tudjuk kiszolgálni – fogalmazott Daka Zsolt.