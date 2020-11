Mágnessel pecázik a holtágnál a gyomaendrődi Big Pisti

Új őrület terjed ország- és megyeszerte egyaránt az élővizes környezetekben. Ez pedig nem más, mint a mágneshorgászat, ami a gyomaendrődi Pelyva István szerint örök kihívásokat tartogató, megunhatatlan hobbi. Ráadásul holtágakkal teli térségünk igazi kincsesbányának számít.

A sokak által csak Big Pistiként emlegetett Pelyva István elmondta, a mágneshorgászat négy-öt éve robbant be a köztudatba, ő maga tavaly ismerkedett meg vele. Lényege az élővíz megtisztítása azon fémtárgyaktól, melyek az elmúlt évek, évtizedek, vagy évszázadok folyamán belekerültek, de sokan űzik kincskeresési szándékkal is. Hozzátette, ezt a hobbit tulajdonképpen bárki gyakorolhatja holtágakon, folyókon, hidak környékén, tavakon, horgászhelyeken, de akár kutakban is, hiszen a felsoroltakban rendkívül sok szemét felgyűlhet.

Elmondta, az elfoglaltsághoz használt tenyérnyi méretű mágnesnek számos fajtája van a 80 kilogrammos teherbírásútól egészen a 900 kilogrammosig, amivel már jókora tárgyakra lehet „vadászni”. Persze minél nagyobb a vízből kihalászni kívánt darab, annál több erőre, mágnesre, kötélre, illetve segítségre lesz szükség. A fémvonzó eszközt ugyanis kötelekkel dobják a vizekbe, általában 20–30 méteren. Kiemelte, előfordulhat olyan is, hogy a mágneshorgász lőszert vagy fegyvert talál, amit azonnal jelezni kell a hatóságoknak.

Pelyva István elárulta, a mágneshorgászatba a környezetvédelem miatt fogott bele, majd idővel rájött, ez kifejezetten sok kihívást és izgalmat rejtő hobbi. Kiderülhet például, hogy az általa kifogott tárgy mikor, miért és milyen körülmények között került a vízbe, tehát információ gyűjthető a közeli, illetve távoli múltról is. Találtak már pénzérméket, régiségeket, melyek sok mindenről árulkodhatnak.

Utóbbiakat a legtöbben be is mutatják a mágneshorgászok közösségi oldalán, ahol sokszor abban is segítenek egymásnak, hogy rájöjjenek, mit találtak, tapasztalatot cserélnek, és segítik az újakat. A közösség létszáma jelenleg 17 ezer, de ennél is többen, megközelítőleg 25 ezren foglalkozhatnak ezzel az országban.

Saját talált tárgyairól elmondta, eddig ugyan még nem lelt kiemelkedő jelentőségű darabokat a környék vizeiben, de horgára akadt már egy csónak kelléke – amivel régen kikötötték azokat horgászatkor –, horgászholmik, illetve sok szeméttől is megszabadított már medreket. A település többi mágneshorgásza azonban fogott már ki rég ellopott kerékpárokat, páncélkazettát, valamint aranyláncot rejtő fémdobozt.

A kíváncsiság így továbbra is hajtja, hiszen beszámolók és a korábbi tapasztalatok szerint Gyomaendrőd holtágai, a Hármas-Körös és annak három hídja kincsesbányának számítanak a mágneshorgászatban. Persze tervei között szerepel a fejlődés is, hiszen most egy 160 kilogramm teherbírású mágnese van, aminél nagyobbakat is be akar szerezni, hogy komolyabb zsákmányokra mehessen.