M44: egyedülálló híd épül Tiszaugnál

Magyarországon, de Európá­ban sincs olyan híd, amilyen a tiszaugi lesz. A világon is csak néhány hasonló található. Az építkezés az ütemtervnek megfelelően folyik.

A Baon.hu írása szerint a híd teljes hossza 556 méter, melyből a 307 méter hosszú mederhídszakasz biztosítja a folyó feletti közlekedést. Jelenleg az alépítményi munkák folynak a hídnál. A jobb parton a pilon építésébe kezdtek, a bal parton ugyanez a munkafázis már folyamatban van. A munkálatok során szakaszosan építik fel a pilonszárakat. A vasbeton pilon a híd ellipszis alakú tartószerkezete, amin függesztő­kábelek futnak majd át és azok tartják a pályaszerkezetet, amit már szintén elkezdtek építeni. Az acélszerkezetet a folyó két oldalán, a parton szerelik össze, majd innen tolják a végső helyére. Miután a folyó felett összeért a két hídrész, összehegesztik őket, és ezek együtt alkotják majd a hídpálya tartóvázát.

A helyszínen segédjármokat is kiépítenek azért, hogy az acélszerkezet betolását megkönnyítsék. Amikor összeér a két oldalról betolt szerkezet, elkészült a pályalemez is és felfüggesztették a hidat a kábelekre, a segédjármokat elbontják. A zsaluzási, vasszerelési és betonozási munkálatokat két toronydaru is segíti, melyeknél a darupálya magassága közel hatvan méter. Az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek–Tiszakürt közötti szakaszán ez a legnagyobb műtárgy.

Az alépítményi munkarészek jelenleg közel hetvenszázalékos készültségben vannak, a teljes projekt várható befejezési határideje 2021. augusztus 31.

Az építkezés az ütemtervnek megfelelően folyik, a járványhelyzettel senki sem számolt, de ennek a hatásait egyelőre még nem lehet látni. A jelenlegi helyzetben a projekt befejezése biztosított, tudtuk meg. A járványügyi korlátozásokat betartják, folyamatos a munkavégzés, és közel ugyanolyan hatásfokon dolgoznak, mint a járvány előtti időszakban.