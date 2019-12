Laparoszkópos toronnyal gazdagodott az Orosházi Kórház eszközparkja

Évértékelés és egy újabb sikeres beszerzéssel eszközállomány-fejlesztés – így összegezhetjük az Orosházi Kórház csütörtöki napját. Egy laparoszkópos torony átadására, majd összdolgozói értekezletre hívta a menedzsment a kollégákat, a sajtó munkatársait.

Ahogy a központi technológiai tömb felépítése, úgy számos, más beruházás történt az elmúlt években az Orosházi Kórházban, a fejlesztések összege eléri a kétmilliárd forintot – hangzott el dr. Duray Gergő főigazgató évértékelő beszámolójába, aki az intézmény tizenhét osztályán, hatvan szakrendelésén dolgozó majd nyolcszáz munkavállaló mindennapjairól is beszélt. Majd kiemelte azon törekvéseket, melyeket az alapellátás, a szakellátás, a folyamatos betegbiztonság javítása, a modernizáció és az orvosszakmai fejlesztések érdekében tettek és tesznek.

– A folytatásban többek között tervezzük az ambulanciák korszerűsítését és egy sebkezelő centrum létrehozását, valamint terveink között szerepelt a haladó laparoszkópos fejlesztés is. ehhez mostantól a szükséges eszköz is rendelkezésünkre áll, amelyet fenntartói finanszírozásból, 31 millió forintért tudtuk a beszerezni; a központi műtőben teljesít majd szolgálatot – utalt az ünnepélyes átadás előzményeire is a főigazgató.

– A laparoszkópos toronnyal hasfali metszés nélkül végezzük a hasüregi műtéteket. Betegeinknek ez jóval kisebb műtéti megterhelést és gyorsabb felépülést eredményez. Kiemelten fontos a jóval esendőbb állapotban érkező daganatos és sürgősségi betegeink számára, akiknél a stressz, a kórházi bentlét terhének csökkentése különösen fontos – mondta a főigazgató.

A rendezvényen részt vett Dr. Csiki Zoltán, az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, aki arról is szólt, hogy sebész-traumatológusként átérzi, mekkora segítsége lesz ez a műszer orosházi kollégáinak. Fontos eszköze az egynapos sebészetnek, ami kellő hasznossággal tovább is bővíthető – tette hozzá.

Jubileumi jutalmak

Az év vége a számvetés ideje is. Dr. Csiki Zoltán, az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár az összedolgozói értekezleten hosszú, küzdelmes, de eredményes évnek nevezte 2019-et. Szemléletváltásról, az ellátórendszer jobbá tételéről, egészségtudatos generáció kineveléséről, a magyar lakosság minél hosszabb, egészségben eltöltött éveiről is beszélt. Kifejezte nagyarbecsülését is az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért. Az eseményen átadták a kórház dolgozóinak a jubileumi jutalmakat. Ketten, Marton Zoltánné asszisztens és dr. Nagy Borbála főorvos 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, ennek elismeréseként vehették át okleveleiket.