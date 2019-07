Prohászka Béla és Dr. Sárosi Tamás körbejárta a csabai piacot

A mélyhűtőt egy ideig felejtsük el. Ez volt dr. Sárosi Tamásnak, a Békés Megyei Kormányhivatal tiszti főorvosának és Prohászka Bélának, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnökének a véleménye, amikor csütörtökön körbejárták a csabai piacot. A szezonalitásnak megfelel a kínálat, lényegében minden friss alapanyag megtalálható a sütéshez, főzéshez.

Dr. Sárosi Tamás a dinnyepultoknál kiemelte, a nyári melegben fontos a folyadékbevitel. Napi 2-2,5 liter folyadék az ajánlott, és a dinnye is szóba jöhet a magas víztartalma miatt. Prohászka Béla a friss áruk közül az egrest, a zöldbabot és a kaprot emelte ki, amiket sokan lefagyasztanak, de most ne ezeket használják.

– A gyümölcsök közül a dinnye, az őszi- és a sárgabarack, a zöldségeknél a levesbe való új petrezselyemgyökér, sárgarépa, a zeller a legkelendőbb – mondta el Visnyei Edit eladó az egyik vásárcsarnokban lévő standnál. A krumpli mindig slágertermék, itt is már az újburgonya felváltotta a régit.

A két szakember a húsos pavilonokat is szemrevételezte. A baromfihúsokat kínáló üzletben töltöttek el több időt, mert nyáron a könnyebb csirkés ételek a legkedveltebbek. Szalkai Mihályné Julianna kiemelte, a csirkénél a felsőcomb vezet, ezt grillezésre is viszik. Keresik a csirkemellfilét, a zúzát, májat is.

Dr. Sárosi Tamás hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a nyers húsokat folyó vízzel öblítsük le – áztatni nem kell –, majd kellő hőfokon süssük, főzzük meg. A tojásos ételeknél is fontos a fokozott odafigyelés, a higiénia, nehogy szalmonellafertőzést kapjunk. Ha sokáig hagyjuk kint a melegen az ételeket, majd elfogyasztjuk, akkor is könnyen előfordulhat hányással, hasmenéssel járó ételfertőzés.

A gyümölcsöket is mossuk meg, és ügyeljünk arra, hogy a kezünkről, a vágódeszkáról se kerüljenek szennyeződések az alapanyagokra.