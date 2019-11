Kilencedik alkalommal kaptak szárnyra az angyalok Békéscsabán

Kedden este immár kilencedik alkalommal álltak színpadra a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat fiataljai és a felkért művészek, hogy egy közös gálaesttel kápráztassák el a Békéscsabai Jókai Színházba érkezett közönséget.

A közönség egyéni, nagycsoportos, zenés és táncos produkciókat egyaránt láthatott. Az idei gála egy igazi szenzációval indult. Ennek előzménye, hogy a városba egy utazó állatkert érkezett, ahol ritkán látott vadállatok mutatkoztak be. Ennek mintájára a gyerekek közösen készítették el a díszletet: vágtak, ragasztottak, rajzoltak festettek és dobozoltak. A folytatásban pedig egy hangulatos lakodalomba is belekóstolhattak a nézők, sőt a fiatalok azt is bemutatták, hogy trabanton szállni még mindig élvezet.

Az előadások előtt Dorogi Rajmund, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti igazgatója a közelmúltban ünnepelt szociális munka napjára emlékeztetett.

– Ez a nap azokról a szakemberekről szól, akik azt a hivatást választották, hogy nem csak a családon belül, hanem a gondoskodásukat kiterjesztve, bástyaként fognak biztos pontot szolgáltatni azon embertársainknak, akik valamilyen kihívással élnek és egyedül nem lehetséges számukra, hogy teljes körű életet éljenek. Azt gondolom, amit a kollégák csinálnak, az nem munka, nem is hivatás, hanem egy olyan szolgálat, amiért nem lehetünk elég hálásak sosem. Ez a ma esti rendezvény tökéletes példa arra, hogy segítséget nyújtani nem csak egyféleképpen lehet – hangsúlyozta Dorogi Rajmund.

A gála rendezője ezúttal is Tarsoly Krisztina volt. A Békéscsabai Jókai Színház színművésze elárulta, az előadás után már a következő produkciót kezdik el szervezni, ami nem könnyű feladat. A gálaest rendezője szerint egyre nehezebb újat kitalálni, hiszen minden alkalommal egy tökéletes este születik, jövőre pedig már egy jubileumi bemutatót kell prezentálniuk. Tarsoly Krisztina hangsúlyozta, a legfontosabb mégis az, hogy ezen az estén a gyerekek boldogok legyenek és jól érezzék magukat.

A rendezvényre 3000 forintos jegyet lehetett váltani, az előadás jegybevétele az otthon lakóit támogatja. Az intézmény célja, hogy minél többen megismerjék az ott élő gyerekek mindennapjait.