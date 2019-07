Kakast is főztek a kolbászklubban Békéscsabán

Családi napot, szárazkolbász- és pálinkaversenyt tartott a minap a Csabai Kolbászklub az Uhrin Zoltán Klubházban.

Hét bográcsban készült étel, alapanyagként belekerülhetett bármi, ami „kétlábú és tollas”. Rotyogtak a kakasok, a tyúkok, a csirkemell a bográcsokban, fazekakban, tárcsán, ahogy illik. Szívét-lelkét beleadta mindenki a főzésbe, a kakas uralta a mezőnyt. A zsűrizés feladatait Varga Ferenc, Szabóné Vozár Katalin és Petényi Györgyné látták el. A szárazkolbászversenyre 36 versenymunka érkezett.

– A kolbászokat látva nagyon büszke voltam a tagjainkra, mert pazar és nagyon finom kínálat jött össze – hangsúlyozta Korim Valéria, a kolbászklub ügyvezető elnöke. – Itt voltak az igazi csabai házikolbászok, és jó érzéssel töltött el az is, hogy a nagyapák, apák mennyire odafigyelnek arra, hogy továbbadják a családban a kolbászkészítés tudományát. A klub is fontosnak tartja a hagyományok őrzését, ápolását, ezért is tartjuk fontosnak a Minden csabai gyermeknek legyen csabai kolbásza programsorozatot. Visszatérve a klub családi napjának kolbászversenyére, a Hanó Miklós, Papp István és Kovács Árpád alkotta zsűri nehezen tudott dönteni a teljesen anonim versenyben. A pálinkák megmérettetésére hét üveg itallal neveztek, ezeket idősebb Kutyej Pál, Piatkó György és Petényi György zsűrizte.

A szárazkolbászverseny eredményei: 1. Galbicsek Károly, 2. Papp László, 3. Péli István. A pálinkaverseny eredménye: 1. Pallér Sándor, 2. Bacsa Vendel, 3. Regős László. A főzőverseny eredménye: 1. zöldséges – vörösboros kakas szalvétagombóccal ( Lugosi Gyuláné és társai), 2. házi tyúkhúsleves cérnametélttel ( Laurinyecz Andrásné csapata), 3. mogyorós, keleties ízesítésű zöldséges csirkemell rizzsel (Uhrin Sándor és barátai ).