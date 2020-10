Jövőre felújítják a Jókai utcát Sarkadon

Idén megújult a Zsarói utca, jövőre pedig korszerűsítik a Jókai utcát Sarkadon – mondta dr. Mokán István polgármester, aki Nagy Imre önkormányzati képviselővel együtt járta be a most kátyúkkal tűzdelt, ugyanakkor jelentős forgalmat lebonyolító Jókai utcát.

Dr. Mokán István hozzátette, a beruházásra 21,2 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat egy belügyminisztériumi pályázaton, amelyet 3,8 millió forint saját erővel egészít ki. Tehát a fejlesztés 25 millió forintból valósulhat meg a Vasút és a Gyár utcák közötti szakaszon, 760 méteren. A közbeszerzési eljárást télen folytatnák le, a nyertes kivitelezővel jövő év elején kötnének szerződést – így a munkák akár tavasz végére, nyár elejére véget is érhetnek.

A városvezető jelezte: az önkormányzatok többsége, így Sarkad sem képes saját erőből utakat felújítani és építeni: előbbi több tízmillió, utóbbi akár százmillió forintba is kerülhet. Szinte az egyetlen esélyt a hazai pályázat jelenti, kivételes esetben európai uniós források is bevonhatók. Kiemelte: a város a jövőben is pályázik.