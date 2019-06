Ismét egy hajóban eveznek a Körösök különleges tájain

Immáron tizenharmadik alkalommal rendezik meg az Egy hajóban evezünk vízitúrát a hétvégén, szombaton és vasárnap. A Körösök szépségeit bemutatni hivatott túrán mintegy száznegyven érdeklődő vesz részt. A csapat az első nap, szombaton Gyuláról indulva, Szanazug érintésével Békésen ért célba.

Mint azt Kálmán Tibortól, Békés alpolgármesterétől, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Alsó-Tisza-Körösök Régiót képviselő elnökségi tagjától megtudtuk, rendkívül örömtelinek tartja, hogy rengeteg új arc kapcsolódott be a túrába. Kiemelte, hogy hazánk számos tájáról, Békés és a megye mellett például Győrből, Budapestről és Szegedről is érkeztek sportemberek a kalandra.

– Az elmúlt években kialakult egy mag, amelynek tagjai mindig eljönnek és együtt eveznek – hangsúlyozta. Kálmán Tibor a gyulai induláskor elmondott köszöntőjében hangsúlyozta, az Egy hajóban evezünk vízitúrának fontos szerepe van abban, hogy térségünk bekerült a Bejárható Magyarország Programba, aminek keretében 400 millió forintos fejlesztés valósult meg régiónkban.

– Jó hír, hogy már formálódik a Bejárható Körösök Program, amely újabb beruházásokkal még nagyobb lendületet adhat a vízi turizmusnak – tette hozzá.

Békés alpolgármestere megerősítette, a nagy múltra visszatekintő kezdeményezés egyik legfőbb üzenete, hogy érzékeltesse: a Körösök összekötik a partján és a közelében fekvő településeket. Kiemelte, ugyancsak fontosnak tartják, hogy minél többek számára mutathassák meg azokat a környezeti értékeket, a különleges állat- és növényvilágot, ami a folyó mentén megtalálható. Ezen a hétvégén mindenki láthatta, hogy milyen az áradás után visszahúzódó Körös. Ezen felül a programmal szeretnék ráirányítani a figyelmet az aktív turizmus térségünkben rejlő lehetőségeire is.

A túrázókat a békési fürdőben pezsgős fürdőzéssel, illetve a kikötőben ízletes babgulyással várták a szervezők szombaton, sokan meg is szálltak a városban. Volt olyan is, aki menet közben döntött úgy, hogy annyira megtetszett neki a Körös, hogy még marad egy napra. A túra vasárnap folytatódik: a csapat megáll majd Mezőberényben, a Bodoky Károly Vízügyi Múzeumnál, és Köröstarcsán ér célba. a vasárnapi programba bekapcsolódott Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere is.