Ínyencségek és számos program várja a látogatókat Gyulán és Csabán

Bár idén a járványhelyzet miatt elmaradt a kolbászfesztivál, a hétvégén mind Békéscsabán, mind Gyulán az ínyencséget a középpontba állító programokat szerveznek a térségünkbe látogató szép számú turisták és a helyiek számára.

A megyeszékhelyen Kolbászolj velünk! címmel rendeznek gasztrokulturális kalandozást az ünnepi hosszú hétvégén. Kotroczó Henrietta, a helyi Tourinform-iroda vezetője elmondta, bár idén a koronavírus miatt nincs kolbászfesztivál, a nagy érdeklődésre való tekintettel kisebb „kolbászos” eseményeket mégis rendeznek. A csoportosulást így elkerülhetik, de adhatnak némi ízelítőt az évtizedek óta hagyománnyá vált eseményből mind a lakosságnak, mind pedig a megyeszékhelyre látogatóknak.

A programok már pénteken elkezdődtek disznótoros lakomával, Dottó vonatos városnézéssel, Kolbuszos kirándulással a Csabaparkba, valamint a Klára Kerámia műhely látogatásával. A rendezvények egészen vasárnapig tartanak. Szombaton kerékpártúrát szerveznek a Tanyák a Körösök körül hálózat tagjaihoz, melynek keretében 45 kilométert tekerhetnek a vállalkozó kedvűek, akik egy kóstolással egybekötött, a csabai kolbászról szóló interaktív előadáson is részt vehetnek a Szlovák Tájházban.

Ezentúl gyermek játszótérrel, kolbászkóstolóval, valamint a Csaba legendája című könyv bemutatójával várnak mindenkit a Hagyományőrzők Öreg Házában.

Gasztronómiai túrát szerveznek a Harruckern Történelmi Emlékúton, illetve Kolbászkaland szabadulószoba is lesz a Csabai Kolbász Klub Egyesületnél. Vasárnap pedig disznótoros ebéddel és gyerekprogramokkal készülnek a rendezvénypajtában, ahol szombat estig egész napos látvány disznóvágás van, zenés programokkal, kézműves kistermelői vásárral és az elmaradhatatlan gyermekprogramokkal fűszerezve.

Gyulán már a péntek reggeli óráktól jelentős érdeklődés övezte a kétnapos, szombatig tartó Gyulai Kolbászolás elnevezésű gasztrosétát, amit a Gyulahús Kft., a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és helyi szolgáltatók hívtak életre. A látogatók összesen tíz állomáshelyen ismerhetik meg a város különleges ínyencségeit, az ételeket és italokat.

Tamáskovitsné Gila Éva, a Gyulahús Kft. marketing menedzsere lapunknak elmondta, ez a hétvége már évtizedek óta hagyományosan a kolbászról szól.

– A gyulai szállodák, szálláshelyek megteltek a hosszú hétvégére, nagyon sokan látogattak el a városba. A programmal annak ellenére is szerettük volna biztosítani a vendégek számára a gasztronómia élményeket, hogy a kolbászfesztivál idén a járványhelyzet miatt elmaradt – fogalmazott a szakember.

Az események egyik központi helyszínét a Világóránál alakították ki, ahol természetesen a gyulai kolbász, a Gyulahús csípős és csemege méteres kolbásza szolgáltatta a fő attrakciót már pénteken is. A turisták vitték is szép számmal a terméket. A Világóránál emellett helyi pálinka, helyi sör, kézműves sajtok és fröccs is megkóstolható, megvásárolható. A gyulai kolbász a távolabbi helyszíneken is jelen van, sült kolbász, kolbászkrémes előétel, Pokol Szalámi, vékony kolbász egyaránt színesíti a palettát.

– Folyamatosan jelentős az érdeklődés. Nagyon sok budapesti vendéggel találkoztunk, de a teljesség igénye nélkül érkeztek turisták Komlóról, Pécsről, Debrecenből és még Hosszúpályiról is – mondta kérdésünkre Tamáskovitsné Gila Éva. A gasztronómia mellett szabadidős, szórakoztató programok is szerepet kaptak a Gyulai Kolbászolásban. Pénteken fellépett a Dongó együttes, majd a Pernahajder Campbell, szombaton pedig Hevesi Imre zenél majd a látogatóknak.