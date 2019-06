Idén jóval kevesebb gólyafióka cseperedik fel a fészkekben

A megszokottnál jóval kevesebb gólyafióka feje bukkant fel a hideg, csapadékos időjárás miatt a költési időszak végeztével a Békés megyei fészekperemeken. A hetekig tartó rossz idő a másodköltésbe is beleszólt: az érintett gólyapárok többsége nem rakott új tojásokat, így nem számíthatunk idén sok kisgólyára. Az állomány visszaesése azonban nemcsak a gázlómadár esetében figyelhető meg, bár a többi madárpusztulás hátterében gyakran emberi tényezők állnak, semmint környezeti hatások.

Az évmilliók óta jól működő evolúció kellőképpen „felkészítette” az állatvilágot a túlélésre, így a madarak többsége alapvetően képes kezelni, hogy generációk esnek ki a fészkelésből. Sőt, több olyan madárfaj is van, ami, akármilyen is az időjárás, mindig kétszer vagy esetenként háromszor költ, és repteti ki a fiókáit. S vannak olyanok – és általában a gólya is ebbe a csoportba tartozik –, amiknek, ha viszonylag korán pusztul el a fészekalja, akkor másodköltést is végezhetnek. Így tehát ideális esetben akkor sincs baj, ha az első költés nem jön össze. A gólyák esetében azonban idén mindez nem így alakult.

– A fiókáknak két hónap kell ahhoz, hogy megerősödjenek, s készen álljanak arra, hogy augusztus 20-a körül útnak induljanak. Ennek feltétele, hogy a második fészekalj tojásai kellő időben, vagyis már most a fészkekben legyenek. Sajnos azonban mindezt nem tapasztaljuk ott, ahol a fiókák elpusztultak. S meglehetősen sok fészek érintett – mondta Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember. – A megfigyeléseink szerint az első költéskor nagyon sok olyan fészekalj volt, ahová megérkeztek a gólyák, a tojásrakás is megtörtént, de elhagyták a fészkeket, vagyis eredménytelenek voltak a költések, sőt, jó néhány fészek üresen is maradt ebben az évben. A jelenséghez több tényező is hozzájárul, így a költési útvonalakon történt incidensek (az elhíresült libanoni gólyamészárlás), valamint a költést követő nagyon csapadékos, esetenként jégesős időjárás.

A gólyák ráadásul különösen ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, hiszen fészküket más madarak költőhelyeivel ellentétben nem fedi semmi, sem lombozat vagy egy eresz árnyéka. De a rovarevő madaraknak sem kedveztek az elmúlt hónapok: ezeknek a táplálékhiánnyal kellett megküzdeniük.

– Azok a madarak, amelyek a levelek, bokrok közül szedegetik össze a táplálékaikat, azok még csak-csak találtak élelmet, de azoknak, melyek röptükben fogják a rovarokat (például a fecskék), nehezebb dolguk volt, hiszen hideg időben a rovarok sem repülnek. S ha mindez a fiókanevelési időszakban történik (mint idén), az nemcsak a felnőtt példányok, hanem a fészekalj pusztulását is eredményezi – fejtette ki Boldog Gusztáv.

A rovarevő madaraknál ráadásul van egy második „hullám” is, ami jelentősen visszaveti a számukat: a különböző területeken alkalmazott kemikáliák. A levegőbe, talajba juttatott szerek ugyanis nagyban befolyásolják a táplálékállatok állományát, ezáltal a rovarevő madarakét is.

– A természetben minden állat túltervezi a szaporulatát. Például egy gólyapár azzal már teljesítette a „feladatát”, ha élete során két fiókát felnevelt. Ehhez képest jóval több gólya kel ki. Tehát nincs nagy baj abban az esetben, ha olykor bekövetkezik a fészekalj elpusztulása. Viszont, ha rendszeresen számolunk az idén tapasztalt időjárási helyzettel és egyéb, az állományokat ritkító eseményekkel (például az állatok élőhelyeinek folyamatos visszaszorításával, vagy a különböző zsákmányállatok mérgezésével), akkor a csökkenés drasztikussá válik. S az elmúlt egy-két évtizedben látjuk azt a rohamos állománycsökkenést, amitől mostanában egyre több alkalommal hangos a sajtó. Milliós nagyságrendekben lehet mérni a fogyást, s vannak állatok, amik már nem tudják annyira túltermelni a szaporulatot, hogy ezt a nagyon sok, nekik kedvezőtlen viszonyt áthidalják – világított rá a természetvédelmi szakember. – Ha sikerülne fegyelmeznünk magunkat a fészkelő- és élőhelyek megszüntetésében, a mérgek természetbe juttatásában, akkor az állatok jelentősen nagyobb biztonságban lennének, és talán el lehetne érni azt, hogy pozitív változás álljon be az állományokban.