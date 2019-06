Horgásznak és táboroznak a gyerekek Orosházán

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület idén is meghirdette gyerekeknek szóló táborát. Hétfőn a vízparton fontos alapszabállyal ismerkedtek meg a fiatalok, majd egy alapos terepszemle után elfoglalták helyeiket a Béke homokbánya több pontján. Mivel nagy volt a csend, nem a hang után, hanem a kitaposott ösvényt követve jutottunk le hozzájuk a vízpartra, ahol oktatójuk, Fejes Gyula pedagógus irányításával ismerkedtek a horgászattal.

„Légy türelmes és nyugodt, mert mérgesen senki sem tud halat fogni” – Herbert Hoover bölcs gondolata hatott, senki nem kapkodott, mintha megállt volna az idő a nádassal szegélyezett parton, a nyári melegben. Egy kisfiú igazított útba, közben jelezte, vigyázzak, a behajló ágakon nehogy fennakadjak, a cimborája éppen bedobni készült a csalit, ott is óvatosságra intve kísért Gyuszi bácsiékhoz a kis horgász.

Megtudtuk, az idei horgásztáborba 17 gyerek jelentkezett, vannak közöttük sok éve visszatérők, de mindig akad új gyermek. Ők elárulták, a jó társaságért meg a közös szenvedély élményéért jönnek ide egy hétre.

Márk rutinos horgász, éppen nádbotot készített a kisebbeknek a kishalak fogásához.

– Nagypapám is horgász, háromévesen már mellette ültem a vízparton – mesélte botfaragás közben. Odébb az idei tábor legfiatalabb résztvevője kucorodott botja mellé, a fényképezéskor azonban figyelmeztette a táborvezető: – Kapásod van!

A nyolcéves kisfiú, Pető Gábor Zsolt a kezdők izgalmával orsózta a damilt, egyik társa szaladt a merítőhálóért, így közös erővel fogták ki élete első halacskáját, egy takaros dévérkeszeget, amit lefotóztunk, majd vissza is engedett a vízbe.

– A horgászat fortélyait megtanulják, remek helyen vagyunk. Vannak szabályok, amiket be kell tartani, és senkinek nem lesz baja. A tábornak az is célja, hogy természetközeli legyen, megszerettesse ezt a közeget, a fiatal tisztelje a természetet, tanuljon az élővilágról – sorolta Fejes Gyula, miközben odaszólt az egyik fiúnak, a horogra kerüljön a kukorica mellé csonti is.