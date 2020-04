Hetven éve ropják a táncot

A Béke Néptáncegyüttes megalapításával vette kezdetét a Körös Táncegyüttes története. A nagy előd 120 taggal bírt, ma 10 pár képezi az erős közösség derékhadát. A próbák szünetelnek, azonban ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy elhanyagolnák a gyakorlást és azt sem, hogy félretették volna az évforduló méltó megünneplésére vonatkozó terveiket. Minderről a művészeti vezető adott tájékoztatást.

A második világháborút követő években Gyulán rendezték meg az ország első néptáncfesztiválját, ezt követően 1950 márciusában alakult meg a nagy elődként említhető Béke Néptáncegyüttes. Patyi Zoltán is itt, Gyulán kezdte pályafutását, általános iskolás volt még, amikor beleszeretett a néptáncba. Nem volt olyan ünnep, nem volt olyan városi esemény, amikor és ahol ne lett volna fellépésük. Nagyjából 14-15 éves lehetett, amikor felkerült a nagy együttesbe, s mint fogalmazott: ez egy embert nevelő, embert próbáló, emlékezetes folyamat volt.

Rengeteg tréfás vagy éppen megható eset történt, ami szépséget, huncutságot és az élet természetes velejárójaként tragédiát is hordozott. Mély nyomot hagyott benne például az az eset, amikor 1983-ban Newcastle-ben az utcát járva egy hatalmas LGT-plakátot látott meg. Nagyon szerette a rockzenét, és szíven találta, hogy a kedvenceihez hasonlóan éppen akkor ők is angliai turnén vettek részt. 1985-ben érettségizett, az egyetemet Szegeden végezte, ahol kilenc évre az ország egyik legjobb együttesének lett a vezetője. Békés megyével, Gyulával azonban sosem szakadt meg a kapcsolata, mindeközben a méhkeréki tánccsoportot is gondozta.

A művelődési ház akkori igazgatója 2006-ban kereste meg azzal, hogy művészeti vezetőt keresnek a táncegyütteshez. – Boldog voltam, és örömmel vállaltam el a munkát. Szívügyem volt, hogy amit, mint egy vándorlegény sokfelé az országban megtanultam, haza tudjam hozni és kamatoztassam – fogalmazott. Az együttes akkor egy kisebb válságot élt át, amit aztán sikerült orvosolni, rendezni. Ismertette, a stabilitás egyik legfőbb alapja az utánpótlásképzés, a tehetségek kinevelése. A bázist a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola adja, ahonnan öt évvel ezelőtt lépett elő egy erős csapat, melynek tagjai kiemelkedő technikai és fizikai színvonalat képviselnek.

– Várom már, hogy újra találkozhassunk, jó ideje nem volt közös próbánk. Az élet nem állt meg, mindenkinek egyedi, személyre szabott edzésterve van, amit szigorúan tartani szükséges. Online felületeken tartjuk egymással a kapcsolatot, a táncokat, felvett anyagokat internetes tárhelyen rögzítik.

Az együttes történetétől, Patyi Zoltántól és Gyula városától sem lehet különválasztani a Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválját. A Kárpát-medence legfontosabb néptáncos, népzenei eseményének időpontja nyilvánvalóan kérdéses, azonban a jubileumi évet ott szeretnék majd folytatni, ahol két-három héttel ezelőtt kénytelenek voltak abbahagyni.

A Minden Magyarok részben erről az évfordulóról fog szólni, ezt megelőzően pedig egy gasztronómiai estet is terveznek. Továbbá a jelenlegi együttessel szeretnének megejteni egy külföldi utazást. – Az ünnepi gálaműsor november 21-én lesz a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban. Az eseményt fotó- és viseletkiállítással, valamint archív anyagok bemutatásával egészítik ki, szeretnék a gazdag múltat és a reményt keltő jövőt is megmutatni.