Fodor Mihály önállóan is megállta a helyét az olimpián

Fodor Mihály az anyukája által nevelt törpecsirkék mellehúsából is alkotott Stuttgartban, bronzérmet szerzett.

Fodor Mihály mesterszakács, a békéscsabai Kornélia étterem vezetőséfje egyéniben mérette meg magát a minap a stuttgarti gasztroolimpián.

– Többször indultam már olimpián és vb-n, mindig éremmel a nyakamban térhettem haza, szerencsére most is így történt – mesélte a séf. – Az újdonság az volt, hogy magam találtam ki az ételsoromat, de a felkészülésben Varga Károly többszörös világbajnok mesterszakács is segített. Miként Bécsi Szabolcs szakács kollégám is, aki szakmai alázattal, odaadással dolgozott velem végig.

Fodor Mihály kiemelte, Medgyesbodzás gábortelepi részén nőtt fel, és édesanyja ott az ő kedvéért törpecsirkéket is nevelt az elmúlt időszakban. Ezeknek a szárnyasoknak a mellehúsa ideális volt a főfogáshoz. Emellett a séf hideg előételt, levest, meleg előételt és desszertet is bemutatott a zsűrinek.

– Szerintem nagy dolog az, hogy egy gábortelepi parasztgyerek, jó értelemben véve, nagyot mert álmodni – hangsúlyozta. – Ugyanilyen nagy dolog lesz az is szerintem, hogy az olimpiai ételsoromat végigkóstolhatják egy esten a Kornéliában támogatóim, majd pedig egy nyilvános vacsorán a jelentkező vendégek. Négyféle vendégváró falatka szerepelt a programomban, ezeket is elkészítem a vacsorákra az olimpiai bemutatóhoz és élménybeszámolóhoz.

Nagy Tibor, a Kornélia étterem tulajdonosa kiemelte, nagyon büszkék vezetőséfjükre, aki a napi munkája mellett – ami nem kevés – beleállt az olimpiai felkészülésbe, és kiváló eredményt ért el. Annyira jól sikerült az ételek kiválasztása és elkészítése, hogy az ételsor felkerülhet a Kornélia étlapjára is.